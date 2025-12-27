Héroe en Navidad: un vecino de Palma impide que un conductor borracho se diera a la fuga tras un accidente

La tranquilidad de la tarde de Navidad se quebró en cuestión de segundos en la barriada palmesana de Pere Garau. Mientras muchas familias celebraban las fiestas alrededor de una mesa o descansaban tras la Nochebuena, Dani, vecino del barrio, se convirtió sin buscarlo en el protagonista de una intervención ejemplar que hoy comentan con orgullo los residentes de la zona.

Eran todavía horas tempranas cuando un estruendo seco y violento sacudió la calle. El ruido, inconfundible, hizo que Dani se levantara de inmediato y se asomara por la ventana de su vivienda. Desde allí observó una escena alarmante: un coche de empresa acababa de sufrir un accidente y su conductor, un hombre de origen sudamericano de entre 45 y 50 años, presentaba un evidente estado de embriaguez.

Lejos de actuar con responsabilidad y dar aviso a la Policía Local, el conductor, visiblemente desorientado y con grandes dificultades para mantenerse en pie, trató de subirse de nuevo al vehículo con la intención de abandonar el lugar del siniestro. Fue en ese instante cuando Dani decidió que no podía quedarse de brazos cruzados.

Sin pensárselo dos veces, bajó las escaleras de su edificio y se plantó frente al coche accidentado. Con firmeza, pero sin recurrir en ningún momento a la violencia, consiguió retirar las llaves del contacto, evitando así una posible fuga que podría haber tenido consecuencias aún más graves. Acto seguido, llamó a la Policía Local de Palma y, con tono claro y contundente, pidió al conductor que se tranquilizara y esperara la llegada de los agentes.

Los primeros momentos no estuvieron exentos de tensión. El hombre apenas podía sostenerse y mostraba una actitud errática, pero la serenidad y determinación de Dani surtieron efecto. Finalmente, el conductor accedió a sentarse en la acera y permanecer allí hasta que llegaron las patrullas policiales.

Una vez en el lugar, los agentes sometieron al conductor a la prueba de alcoholemia, que arrojó un resultado de 0,97 miligramos por litro de aire espirado, casi cuadruplicando la tasa permitida. Ante estos hechos, se procedió a su imputación por un delito contra la seguridad vial con resultado de accidente. Además, se elaboró el correspondiente atestado para que los vehículos implicados puedan tramitar la reclamación a través de las aseguradoras.

Más allá de los datos policiales, lo que ha quedado grabado en la memoria del vecindario es la actuación de Dani. Un gesto valiente, cívico y responsable que evitó males mayores en una jornada marcada por la celebración. «No hizo falta fuerza ni amenazas, solo sentido común», comentan algunos vecinos, que no esconden su orgullo por lo sucedido.

En tiempos donde la indiferencia parece imponerse, Pere Garau presume estos días de tener un héroe cotidiano. Un justiciero sin capa, sin uniforme y sin más arma que la valentía de hacer lo correcto cuando