Los dispensadores públicos de agua desalada de Ibiza y Formentera también llegarán a Mallorca y Menorca y se habilitarán en parcelas públicas con depósitos o plantas desaladoras de Bunyola, Petra, Alcúdia y Ciutadella. El Govern ha impulsado la redacción de nuevos proyectos para su instalación y así reducir la presión sobre los acuíferos.

Los proyectos previstos contemplan su ubicación en parcelas vinculadas a infraestructuras gestionadas por la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua), como depósitos o plantas desaladoras.

Estos puntos de carga permitirán abastecer a camiones cisterna de forma controlada y segura, para facilitar el uso de agua desalada en ámbitos que no cuentan con conexión directa a la red en alta o que requieren refuerzos puntuales de suministro.

La iniciativa apuesta de manera expresa por el uso de recursos no convencionales como herramienta clave para mejorar el estado cuantitativo y químico de las masas de agua subterránea y garantizar una gestión sostenible de la demanda.

En este contexto, Abaqua recuerda que los tres dispensadores de agua desalada actualmente operativos en Ibiza han permitido sustituir, desde su puesta en funcionamiento en septiembre de 2024, más de 200.000 m3 de agua que hasta entonces se extraía de los acuíferos por agua desalada, lo que ha disminuido la presión de estas extracciones sobre los acuíferos y ha contribuido a su recuperación.

La redacción de los proyectos se ha encomendado a la empresa pública Tragsatec, como medio propio instrumental, lo que permitirá agilizar los trabajos y disponer en un plazo reducido de la documentación técnica necesaria para futuras ejecuciones.

Los proyectos incluirán tanto la obra civil como las instalaciones hidráulicas, eléctricas, de automatización y telecontrol, garantizando la trazabilidad del agua suministrada y la correcta gestión del servicio.

Desde el Govern han subrayado que este tipo de infraestructuras no sólo refuerzan la capacidad de respuesta ante episodios de sequía o consumo punta, sino que también contribuyen a una «estrategia estructural de protección de los acuíferos, para favorecer la sustitución progresiva de extracciones subterráneas por agua desalada siempre que exista disponibilidad».

Mejorar el abastecimiento

Entre el 25 y el 30% del total del agua producida por la desaladora de Abaqua en la isla de Formentera se distribuye a lo largo del año a través de un dispensador existente en la propia isla. Ambas experiencias anticipan la utilidad de esta iniciativa en Mallorca y Menorca.

En este marco, y con el mismo objetivo de garantizar el abastecimiento sin incrementar la presión sobre los recursos subterráneos, el Govern activó una línea de ayudas para compensar el coste extraordinario del transporte de agua mediante camiones cisterna en 2025, dirigida a los municipios que hayan tenido que recurrir a este servicio como medida excepcional.

La convocatoria, dotada con 700.000 euros, permite cubrir gastos derivados de la contratación del servicio, siempre que estén debidamente justificados.

«Con esta actuación, el Govern aporta un nuevo recurso para la mejora del abastecimiento de la población, uno de los cuatro pilares de la dirección general de Recursos Hídricos, mientras impulsa las grandes infraestructuras en todas las islas que vendrán a paliar de forma definitiva estas carencias», han señalado.