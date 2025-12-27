La pensión media en Baleares es de casi 90 euros menos al mes que la media nacional: 1.230 euros lo que supone, no obstante, un aumento este mes de diciembre de algo más del 4,5% con respecto al mismo mes de 2024.

Al comienzo del último mes del año, en Baleares habían casi 215.000 personas que percibían algún tipo de pensión, esto es un 2% más que en 2024, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Distribuidas por el tipo de pensión, en el archipiélago hay casi 19.000 personas con una pensión por incapacidad permanente (con un prestación de 1.158,89 euros al mes), las de jubilación son las más numerosas con algo más de 144.000 personas(1.396,13 euros/mes), las de viudedad las reciben cerca de 46.000 personas (857,31 euros/mes), las de orfandad se distribuyen entre más de 6.000 personas (447,90 euros/mes) y en favor de familiares 115 (764,47 euros/mes).

En Baleares hay alrededor de 33.000 pensiones con un complemento a mínimos (esto es un 15,2% del total). Las perciben un 19,7% de las pensionistas mujeres y un 9,8% de los pensionistas hombres.

Por otro lado, hay algo más de 25.000 pensionistas que obtienen un complemento por brecha de género, con un importe medio de 74 euros. La mayor parte (más de 12.400 son por tener dos hijos a cargo), seguidas de las de un hijo (casi 6.300), tres hijos (más de 4.400) y cuatro hijos (más de 1.900).

En el conjunto de España, La Seguridad Social destinó en el presente mes de diciembre la cifra récord de 13.750,1 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 5,98% más que en igual mes de 2024.

Pensión media nacional

La pensión media del sistema de la Seguridad Social es de 1.317,7 euros este mes, un 4,4% más que en el mismo mes del año anterior. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares). La pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,6 millones de personas), se sitúa en 1.512,7 euros mensuales.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.670,9 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.013,4 euros. En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media es de 2.913 euros, y de 1.675,3 euros en el Régimen del Mar.

En cuanto a la pensión media de viudedad, en diciembre alcanzó los 937,6 euros al mes. La cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió en noviembre a 1.594,1 euros de media, según los últimos datos disponibles.