Le Senne (Vox) denuncia la inmigración masiva que sufre Baleares: «Tenemos el deber de controlar las fronteras»

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha pronunciado este domingo su tradicional discurso por el Día de Baleares, en el que ha denunciado la «inmigración masiva» que padece el archipiélago y ha reivindicado el derecho de las naciones a «controlar sus fronteras».

El día en que se conmemora el 43 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía, Le Senne ha centrado su discurso en el tema migratorio. El dirigente de Vox ha relacionado algunas cifras sobre la llegada de migrantes y la natalidad en Baleares para advertir que al mismo tiempo que los españoles «se dejan de reproducir».

En relación a esto, ha indicado que «sin control de fronteras, el Estado queda a merced de cualquier invasor extranjero». Además, ha mostrado su rechazo frontal a la regularización de inmigrantes propuesta por el Gobierno de Sánchez, al señalar que «permitir que la legislación de extranjería se incumpla de modo generalizado y arbitrario» sería «renunciar al control de fronteras».

Un Estado Autonómico «incapaz»

Por otro lado, Le Senne también ha tenido palabras para cuestionar el actual Estado Autonómico, al que ha calificado de «incapaz» de reaccionar de manera «eficaz» ante determinadas situaciones de emergencia.

De este modo, ha afirmado que el Estado autonómico fue concebido con «la mejor de las intenciones» pero, a su manera de ver, ha generado «desigualdades» y «tensiones que ponen en riesgo la cohesión nacional».

Por eso ha argumentado que «sin duda puede ser mejorado» pero ha reconocido que a este modelo «se debe, acata y hace cumplir» como presidente del Parlament. No obstante, ha planteado la posibilidad de que los españoles, llegado el caso, «decidan reformar por los cauces establecidos en la Constitución».

Por su parte, el PP ha apuntado que los discursos por el Día de Baleares deberían ser «más institucionales» al centrarse en «las cosas que unen y no en las que separan» pero admite «retos compartidos» con los mencionados por el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne.

De este modo ha reaccionado el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, a la intervención pronunciada este domingo por Le Senne en la Cámara balear.

En declaraciones a los medios, ha mostrado su desacuerdo con la primera parte de su alocución en la que hablado del Estado autonómico «en sentido negativo», puesto que el PP tiene una visión «favorable» dado que permite al Govern «hacer políticas de vivienda y reducir impuestos o reclamar un mejor financiación» para Baleares.