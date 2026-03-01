Jorge Campos denunciará en Estrasbrugo la discriminación lingüística a los hispanohablantes en Baleares

El diputado nacional de Vox, Jorge Campos, defenderá este próximo miércoles 4 de marzo en el Parlamento Europeo el español como lengua de cohesión y denunciará la discriminación lingüística que sufren los hispanohablantes en sitios como las Islas Baleares o Cataluña.

Alas 10:00 horas, la delegación de Vox celebrará en Estrasburgo el acto titulado “The Spanish Language, a Heritage of Europe and the World”, una jornada dedicada a defender el valor del español como lengua oficial de la Unión Europea y como patrimonio cultural compartido por más de 600 millones de personas en todo el mundo.

El evento contará con la participación de Juan Carlos Girauta, eurodiputado y anfitrión del encuentro, Jorge Campos, diputado por Baleares en el Congreso de los Diputados y portavoz en la Comisión de Política Territorial, y Joaquín Robles, portavoz nacional de Educación de Vox.

Los intervinientes analizarán cómo la lengua española constituye un elemento vertebrador de la identidad europea y un activo estratégico de primer orden en el ámbito cultural, político y económico internacional.

Durante la jornada se abordará el debate abierto en torno al estatus lingüístico en la Unión Europea, y la discriminación lingüística que sufren los hispanohablantes en Baleares y Cataluña.

Frente a ello, se defenderá la libertad lingüística y el español como herramienta de cohesión, proyección exterior y unidad, subrayando que su condición de lengua oficial de la UE responde a su peso demográfico, histórico y cultural.

Con este acto, Vox reafirma su compromiso con la defensa del patrimonio lingüístico común, con la unidad nacional y con una Europa de naciones que respete las realidades históricas y culturales.