Jorge Campos denunciará en Estrasbrugo la discriminación lingüística a los hispanohablantes en Baleares
El diputado nacional de Vox defenderá en el Parlamento Europeo el español como lengua de cohesión
El diputado nacional de Vox, Jorge Campos, defenderá este próximo miércoles 4 de marzo en el Parlamento Europeo el español como lengua de cohesión y denunciará la discriminación lingüística que sufren los hispanohablantes en sitios como las Islas Baleares o Cataluña.
Alas 10:00 horas, la delegación de Vox celebrará en Estrasburgo el acto titulado “The Spanish Language, a Heritage of Europe and the World”, una jornada dedicada a defender el valor del español como lengua oficial de la Unión Europea y como patrimonio cultural compartido por más de 600 millones de personas en todo el mundo.
El evento contará con la participación de Juan Carlos Girauta, eurodiputado y anfitrión del encuentro, Jorge Campos, diputado por Baleares en el Congreso de los Diputados y portavoz en la Comisión de Política Territorial, y Joaquín Robles, portavoz nacional de Educación de Vox.
Los intervinientes analizarán cómo la lengua española constituye un elemento vertebrador de la identidad europea y un activo estratégico de primer orden en el ámbito cultural, político y económico internacional.
Durante la jornada se abordará el debate abierto en torno al estatus lingüístico en la Unión Europea, y la discriminación lingüística que sufren los hispanohablantes en Baleares y Cataluña.
Frente a ello, se defenderá la libertad lingüística y el español como herramienta de cohesión, proyección exterior y unidad, subrayando que su condición de lengua oficial de la UE responde a su peso demográfico, histórico y cultural.
Con este acto, Vox reafirma su compromiso con la defensa del patrimonio lingüístico común, con la unidad nacional y con una Europa de naciones que respete las realidades históricas y culturales.