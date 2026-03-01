A prisión seis ladrones magrebíes por robar en hasta 20 comercios de Mallorca con coches de lujo

Un juzgado de Palma ha decretado este domingo el ingreso en prisión para seis de los siete ladrones magrebíes acusados de pertenecer a una banda que se dedicaba a robar en hasta 20 establecimientos comerciales de toda Mallorca.

Los sospechosos pasaron a disposición judicial este sábado tras su arresto en un operativo desarrollado el pasado jueves por la Guardia Civil en el polígono de Levante de Palma, donde realizaron dos registros domiciliarios.

Los siete detenidos formaban un grupo criminal perfectamente estructurado dedicado a la comisión de continuos delitos contra el patrimonio. Los investigadores les seguían la pista desde hacía meses a raíz del robo de varios vehículos de alta gama, que después empleaban para desplazarse por distintas localidades de la isla a en las que perpetraban robos en establecimientos comerciales.

La banda, muy activa, llegó a cometer hasta cinco robos en una misma noche empleando un vehículo sustraído en el municipio de Santa Margalida. La elección de este tipo de coches, según los investigadores, les permitía huir a gran velocidad en el caso de ser sorprendidos.

Se les considera responsables de al menos 20 robos ocurridos en las localidades de Palma, Valldemossa, Deiá, Sóller, Campos, Santanyí, Artá, Santa Margarita y Felanitx.

En Valldemossa accedieron al interior de un restaurante y una cafetería, reventaron las ventanillas de cinco vehículos de los que sustrajeron varios efectos y sustrajeron una motocicleta y las placas de matrícula de varios vehículos.

En Campos asaltaron un estanco del que se llevaron gran cantidad de tabaco, en Sóller desvalijaron varios restaurantes y cafeterías y en Santanyí sustrajeron un vehículo y asaltaron un restaurante.