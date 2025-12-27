Las 10 películas más esperadas que llegarán en 2026: de ‘La odisea’ de Nolan a ‘Toy Story 5’

A cinco días del inicio de un nuevo año, la mayoría de medios y publicaciones realizan retrospectivas anuales con lo mejor que nos ha dejado el 2025 en el apartado cinematográfico. Pero, sabiendo ya nuestra particular selección de títulos más brillantes de la temporada…¿cuáles son las películas más esperadas del 2026? Marvel, Spielberg, Christopher Nolan, Pixar, a continuación vamos a hacer un breve repaso de los 10 largometrajes que los cinéfilos tienen marcado en rojo en el calendario de los próximos 12 meses:

Las 10 películas más esperadas del 2026

1-‘La odisea’

Por supuesto, la adaptación de Homero es una de las películas más esperadas del 2026. ¿Los motivos? Detrás de esta versión se encuentra la mirada de Nolan, el oscarizado cineasta que ya nos ha regalado otros grandes blockbuster comerciales de la talla de Interstellar u Origen. Además, este épico regreso de Ulises a Itaca está repleto de estrellas en un apartado visual que promete ser una experiencia cinematográfica de primer nivel.

Reparto: Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, John Leguizamo, Elliot Pages y Bill Irwin.

Fecha de estreno: 17 de julio de 2026

2-‘Spider-Man: Brand New Day’

Tom Holland vuelve al papel del trepamuros, un lustro después del fenómeno comercial Spider-Man: No Way Home. El cual en buena parte, devolvió la confianza del público en las salas tras la pandemia. En el momento de la elaboración del presente artículo sabemos entre poco y nada del argumento de Spider-Man: Brand New Day. Conocemos eso sí, el regreso de Zendaya, la aparición de Florence Pugh como Yelena Belova y el estreno cinematográfico de Jon Bernthal como el Castigador. También sabemos que será el debut de Sadie Sink (Stranger Things) en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel).

Reparto: Tom Holland, Sadie Sink, Zendaya y Florence Pugh, entre otros.

Fecha de estreno: 31 de julio de 2026

3-El día de la revelación

Desconocemos del todo su argumento, aunque sí que sabemos que supone el regreso del rey Midas de Hollywood a la temática de la ciencia ficción. Spielberg volverá a colaborar con David Koepp, su guionista en Jurassic Park y con su inseparable compositor, John Williams.

Reparto: Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Colman Domingo, Eve Hewson y Wyatt Russell

Fecha de estreno: 12 de junio de 2026

4-‘Dune: Mesías’

Denis Villeneuve regresa una última vez a Arrakis para adaptar El mesías de Dune. Una producción que tratará de cerrar una trilogía perfecta a la altura de El señor de los anillos o la primera tirada de títulos de Star Wars. Después de ello, el realizador canadiense se centrará en el reboot de la saga de James Bond.

Reparto: Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Javier Bardem, Zendaya, Jason Momoa y Robert Pattinson

Fecha de estreno: 18 de diciembre de 2026

5-‘The Mandalorian y Grogu’

En teoría cerrará la historia que conocimos a través de tres temporadas magníficas para Disney Plus. Din Djarin y su diminuto compañero son reclutados para dar caza a los señores de la guerra imperiales que siguen dispersos por la galaxia.

Reparto: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jonny Coyne y Jeremy Allen White

Fecha de estreno: 22 de mayo de 2026

6-‘Avengers: Doomsday’

Si la cuarta aventura de Holland como Spider-Man es una de las películas más esperadas del 2026, la quinta agrupación de superhéroes más famosos de la historia no puede ser menos. Avengers: Doomsday reunirá de nuevo a los héroes clásicos, esta vez enfrentándolos al villano Doom, encarnado por Robert Downey Junior.

Reparto: Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Vanessa Kirby, Paul Rudd, Simu Liu y Florence Pugh aparecerán entre otros, en esta super reunión

Fecha de estreno: 18 de diciembre de 2026

7-‘Cumbres borrascosas’

Emerald Fennell se atreve versionando el clásico romántico de Emily Brontë, bajo la producción de LuckyChap Entertainment, el sello de Margot Robbie, y la distribución de Warner Bros. Además, la revisión contará con una banda sonora compuesta por la cantante Charlie XCX.

Reparto: Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, Martin Clunes, Ewan Mitchell, Owen Cooper

Fecha de estreno: 13 de febrero de 2026

8-‘Toy Story 5’

La franquicia más querida regresa con una entrega en la que Woody, Buzz y compañía deberán enfrentarse a una realidad incómoda para su forma de vida: los niños ya no juegan con los juguetes. La llegada de las pantallas amenaza su existencia.

Reparto: (voces) Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, Conan O’Brien, Greta Lee

Fecha de estreno: 19 de junio de 2026

9-‘Proyecto Salvación’

La adaptación de la novela superventas de Andy Weir es por derecho propio, una de las películas más esperadas del 2026. El escritor vuelve a narrar con mimo y cierta precisión científica, el intento de salvar a la humanidad de un protagonista con amnesia, el cual tiene que recordar el motivo de su misión.

Reparto: Ryan Gosling, Sandra Hüller, Milana Vanyntrub, Lionel Boyce, Ken Leung, Isla McRae y Liz Kingsman, entre otros.

Fecha de estreno: 20 de marzo de 2026

10-‘El diablo viste de Prada 2’

Han pasado dos décadas desde que David Frankel adaptó con un tremendo éxito la novela homónima de Lauren Weisberger. Ahora, el relato regresa con los personajes de Miranda Priestly y Andy Sachs como rivales dentro de un mundo editorial cambiante, en plena crisis de los medios escritos.