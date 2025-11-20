Primera imagen de Robert Pattinson y Zendaya en ‘La odisea’: ¿qué personajes interpretan las dos estrellas?

Todavía queda casi un año para poder ver la que es con diferencia, la película más esperada del 2026. Y a pesar de esa distancia para con su estreno, resulta imposible no hacerse eco de las continuas novedades y avances que tanto Christopher Nolan como su equipo nos brindan constantemente del poema épico de Homero. Hace algunas semanas, el cineasta británico nos adelantaba que su versión tendría «un poco de todo» y ahora, varios medios han compartido algunas de las primeras imágenes del filme donde por fin, podemos echar un vistazo a cómo lucirán los personajes de Robert Pattinson y Zendaya en La Odisea.

Como ya hemos mencionado en más de una ocasión, aparte de la presencia en la dirección del ganador del Oscar por Oppenheimer y de lo poderosa que es la influencia del relato original, el reclamo principal del regreso de Ulises a Ítaca pasa por la presencia de un elenco estelar. Sabemos que Matt Damon encarna al inteligente rey griego y que la estrella de Marvel Tom Holland es su hijo, Telémaco. Por otro lado, Anne Hathaway dará vida a Penélope y Charlize Theron a la diosa Circe. El reparto incluye por supuesto, otros magníficos nombres de la talla de Lupita Nyong’o, Jon Bernthal o Benny Safdie. Pero ¿a quién dan vida Pattinson y Zendaya en La odisea?

Pattinson será Antínoo en ‘La Odisea’

Según informan desde la revista estadounidense Empire, Pattinson encarnará a Antínoo en La Odisea. Personaje que no es tan conocido popularmente para los ajenos de la obra, pero que tiene una relevancia especial en el desarrollo de los acontecimientos que tienen lugar en la isla de Ítaca mientras Ulises intenta regresar a su hogar. Antínoo es descrito como el pretendiente más arrogante de Penélope y máximo artífice de liderar el acoso sistemático hacia la reina y Telémaco, a quien en un momento dado incluso planea asesinar.

First look at Robert Pattinson and Zendaya in Christopher Nolan’s ‘THE ODYSSEY’ Pattinson will play Antinous & Zendaya will play Athena. (Source: @empiremagazine) pic.twitter.com/avZ2DaGkSJ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 20, 2025

Recordemos que Ulises vaga por el Mediterráneo durante 10 años y que para calmar a sus pretendientes, Penélope promete casarse con ellos una vez termine un telar. El truco está en que por el día teje y por la noche, desteje el sudario para su suegro Laertes, dando tiempo al regreso de su marido a casa.

Si bien Pattinson pondrá su rostro a un rol antagonista, Zendaya será todo lo contrario. La ganadora del Emmy representará a la diosa Atenea, una aliada de Ulises y los suyos.

¿Cuándo se estrena ‘La Odisea’?

Con un presupuesto de 250 millones de dólares en una película rodada íntegramente en IMAX, Nolan planea ser el gran taquillazo del verano de 2026. La odisea se estrenará en ese periodo estival, concretamente el 17 de julio.

First look at John Leguizamo as Eumaeus in Christopher Nolan’s ‘THE ODYSSEY’ (Source: @empiremagazine) pic.twitter.com/5POR40gjqS — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 20, 2025

El cineasta londinense adapta el guion de la obra de Homero, contando de nuevo con la fotografía de Hoyte van Hoytema y la banda sonora de Ludwig Göransson. Conformando el casting final encontramos a John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel y Bill Irwin en un proyecto en el que Universal Pictures vuelve a confiar de lleno en el talento del director de El caballero oscuro, Memento e Interstellar.