Chernov retrata el infierno de Andrivka: el crudo documental sobre la guerra de Ucrania que llega al streaming

Dos años después de agitar la conciencia global con su imponente debut cinematográfico, el cineasta Mstyslav Chernov regresa a las trincheras de Ucrania con 2000 metros hasta Andriivka, un documental estrenado en 2025 que aborda el conflicto bélico reciente y que ahora, aterriza en el streaming para seguir retratando la cruda realidad de la guerra. Un golpe de realidad que funciona como un ejercicio inmersivo que ahonda la lucha, supervivencia y reflexión de la 3ª Brigada de Asalto del país liderado por Volodímir Zelenski. Pero ¿por qué la crítica la ha catalogado como una obra maestra del género? ¿qué podemos descubrir en ella? ¿en qué plataforma está disponible?

Chernov se alzó con el Oscar al mejor largometraje documental en 2024, gracias a 20 días en Mariúpol. Otra visceral apreciación que se centraba en un equipo de periodistas ucranianos atrapados en la ciudad homónima, mientras intentan con dificultades, sobrevivir y narrar las atrocidades de la invasión Rusa. Por eso, este reciente trabajo y la oscarizada ópera prima del realizador puede visualizarse en una doble sesión que sirve para generar una panorámica completa sobre la resistencia ucraniana. En cambio, el actual documental se centra en los soldados, poniéndonos en la piel de aquellos civiles que tomaron las armas y que ahora luchan codo con codo, teniendo que tomar decisiones imposibles en su día a día. 2000 metros hasta Andriivka está disponible desde hoy mismo en la plataforma de Filmin.

‘2000 metros hasta Andriivka’: el documental que aterriza llegado al streaming

La sinopsis oficial de 2000 metros hasta Andriivka, según detallan desde el servicio de streaming español es la siguiente: «La misión de un pelotón ucraniano es atravesar un kilómetro y medio de bosque fuertemente fortificado para liberar un pueblo estratégico de las fuerzas rusas. Un periodista les acompaña y es testigo de los estragos de la guerra y de la creciente incertidumbre sobre su conclusión».

Aupado por su éxito anterior, la promoción de este seguimiento bélico por parte de Chernov se apoya de nuevo en la brutalidad y la incertidumbre terrorífica del conflicto, enfocando la acción en el punto de vista del soldado y la camaradería de sus compañeros.

“¿Y si esta guerra dura hasta el final de nuestras vidas?”, es la pregunta que atraviesa “2000 metros hasta Andriivka”. En este impactante documental, el director ganador del Óscar por «20 días en Mariúpol» retrata como nunca la guerra de Ucrania desde los ojos de un soldado. pic.twitter.com/aaoryxigWq — Filmin (@Filmin) January 9, 2026

Por el momento, 2000 metros hasta Andriivka únicamente se ha llevado el premio a la mejor dirección documental en Sundance. Aunque es la gran favorita de la shortlist de los próximos Oscar 2026, junto a La vecina perfecta de Netflix.

Inmersión total con imágenes de combate

Chernov combina las llamadas bodycamps (cámaras corporales) con drones y un sonido totalmente atmosférico que consigue sumergirnos de lleno en el mortal y decadente contexto en una lucha por un territorio ya devastado.

Trascendiendo al mero reporte militar, el agotamiento, miedo contante y la ausencia de cualquier tipo de romanticismo heroico, transforman 2000 metros hasta Andriivka en un documental imperdible dentro del streaming.

En la plataforma de Rotten Tomatoes, el filme mantiene un 93% de críticas positivas e incluso el medio británico The Guardian, llegó a colocarla en el segundo puesto de las mejores película del 2025.

¿Logrará Chernov alzarse de nuevo con el Oscar? Este documental de poco más de hora y media representa nuestra recomendación más destacada para el fin de semana.