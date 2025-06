Es la mejor película de guerra del 2025 y ya está disponible en Prime Video

El cine bélico le ha regalado al séptimo arte algunas de las obras más potentes de su historia. Desde la pionera El acorazado Potemkin (1925), pasando por el legado de Apocalypse Now (1979), hasta la maestría innegable de Steven Spielberg en Salvar al soldado Ryan (1998). Por supuesto, el género nos ha seguido dando apuestas estimulantes de la talla de 1917 (2019) o Sin novedad en el frente (2022). Y claro está, este 2025 hemos tenido también la correspondiente mejor película de guerra del año, cuyo estreno ya está disponible en el streaming. Hablamos cómo no de Warfare: Tiempo de guerra.

Estrenada en cines el pasado 16 de abril, Warfare aterrizó como un vendaval de realismo en las salas de cine. Los dramas militaristas ya habían demostrado en el pasado mostrar un gran aprecio por la verosimilitud de los conflictos bélicos de la realidad, como por ejemplo dejó patente Black Hawk derribado (2001). Sin embargo, el último proyecto de A24 llevó este reflejo ficcional un paso más allá a través de la participación en la dirección y del guion de Ray Mendoza. Bajo la tutela cinematográfica de Alex Garland, este veterano de la Guerra de Irak ha sido clave para retratar con fidelidad los hechos reales que se cuentan en esta cinta que podemos ver gratis (bajo suscripción) en Prime Video desde el pasado 15 de junio. Así, bajo las experiencias reales de Mendoza y el buen hacer del cineasta británico tras las cámaras, Warfare logró convertirse en la mejor película sobre la guerra de oriente, bajo un estilo brutal y una intensidad que hace que cualquier espectador se sienta dentro de una batalla durante su hora y media de duración.

No obstante, no es la primera vez en el que este dúo creativo se las apaña para asfixiarnos con su medido uso del suspense. Pues en Civil War (2024), Mendoza ya fue el asesor militar de Garland en esta distopía bélica sin recompensa en las nominaciones a los Oscar. Desgraciadamente para los que se queden con ganas de más tras Warfare, el ex militar y Garland verán separados sus caminos temporalmente. El realizador nominado al Oscar está actualmente inmerso en la adaptación del popular videojuego Elden Ring y desconocemos si Mendoza estará vinculado con otro director o en solitario, para seguir dictando cátedra en el género. Este fin de semana podremos ver un nuevo guion de Garland en los cines gracias al estreno de 28 años después, cuya dirección asume su otro socio habitual, Danny Boyle.

Con un presupuesto de 20 millones de dólares, el largometraje logró recaudar casi 33 millones de dólares. Cifras que no están del todo mal dentro del marco del cine independiente que representa A24.

¿De qué trata ‘Warfare’?

La sinopsis oficial de Warfare: Tiempo de guerra es la siguiente: «Un grupo de solados de un pelotón Navy SEALs estadounidenses se encuentran en una misión de vigilancia que se tuerce dentro de un territorio insurgente. Despertando así una historia visceral a pie de campo sobre la guerra moderna y la hermandad contada en tiempo real y bajo los recuerdos de aquellos que vivieron dicha escaramuza».

Producida por DNA Films, parte del mérito de su resultado inmersivo reside además de en el desempeño de Mendoza como asesor, en un elenco repleto de jóvenes estrellas que otorgan una credibilidad notoria para con el relato. Ahí están D’Pharaoh Woon-A-Tai (Reservation Dogs), Kit Connor (Ready Player One), Finn Bennett (True Detective: Noche polar), Taylor John Smith (Heridas abiertas) y Noah Centineo (Black Adam). Pero del mismo modo hacen acto de presencia reclamos mediáticos como las estrellas de Marvel, Will Poulter (Guardianes de la Galaxia Vol.3) y Joseph Quinn (Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos) y el nominado al Globo de Oro por Secretos de un escándalo (2023), Charles Melton. Tras ellos, Cosmo Jarvis (Shôgun), Michael Gandolfini (Daredevil: Born Again) y Adain Bradley (Tarot) completan el reparto principal.

La mejor película de guerra de Prime Video

Junto a títulos como El pianista (2002) o Platoon (1987), Warfare es la mejor película de guerra que podemos encontrar actualmente en Prime Video. Avalada por un 93% de reseñas positivas en la web de Rotten Tomatoes, el filme ha sido avalado por su trasfondo antibelicista y su puesta en escena refrescante que no cae en los arquetipos propios del heroísmo norteamericano. Su planteamiento, adictivo hasta decir basta, no te dejará despegarte de la pantalla hasta que salten los títulos de crédito.