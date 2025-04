Es la mejor película española sobre la Segunda Guerra Mundial y está arrasando en Max

Durante varios años el cine español ha ido variando sus géneros estrella. Con fenómenos internacionales como Los Otros (2001) o El laberinto del fauno (2006), el terror y el fantástico fue durante un tiempo nuestro buque temático insignia. Después, la explosión comercial de 8 apellidos vascos (2014) llevó a una hegemonía en el campo de la comedia que todavía a día de hoy y gracias en parte a Santiago Segura, continua vigente. Pero por otro lado, existen ciertas temáticas como los largometrajes bélicos que nunca han tenido un amplio desempeño dentro de la industria patria. Sin embargo, nuestra recomendación de hoy es la que seguramente sea la mejor película española sobre la Segunda Guerra Mundial. Hablamos cómo no de El amor en su lugar.

Dirigida por Rodrigo Cortés, este filme coproducido de la mano de Reino Unido pasó injustamente desapercibido en su edición de los Goya. El amor en su lugar obtuvo dos nominaciones en el reparto de los «cabezones» de 2022 (mejor dirección de producción y diseño de vestuario), yéndose de vacío en una temporada donde fue uno de los títulos más destacados. Esta distancia de los académicos respecto al imaginario del cineasta cenllés no representa ni mucho menos, un caso aislado. Cortés tiene un Goya al mejor montaje por Buried (2010), pero por ejemplo esta pasada edición Escape (2024) fue ignorada y ni siquiera entró en las consideraciones de ninguna de las candidaturas de los bustos del pintor en un año en el que El 47 y La infiltrada protagonizaron el primer ex aequo a la mejor cinta de la noche. Pero, ¿de qué trata El amor en su lugar?

¿De qué trata ‘El amor en su lugar’?

La sinopsis oficial de El amor en su lugar es la siguiente: «En Enero de 1942, aproximadamente 40.000 judíos de toda Polonia llevaban más de un año confinados por los nazis en un estrecho gueto en mitad de la ciudad. Dentro, sus habitantes luchan por sobrevivir, pero sus altos muros de ladrillos no consiguen parar la creación de un grupo de actores que en una helada noche invernal, se reúnen para interpretar una comedia musical en el teatro Fémina. Los espectadores ríen y se emocionan ante una historia de amor, olvidando su difícil situación».

Basada en la obra de Jerzy Jurandot y con un libreto firmado por el propio Cortés y el guionista David Safier, El amor en su lugar está protagonizada por Clara Rugaard (The Crow Girl), Ferdia Walsh-Peelo (Sing Street), Magnus Krepper (La tierra prometida), Freya Parks (Here We Go), Jack Roth (Asalto al tren de Glasgow) y Henry Goodman (Notting Hill), entre otros.

Película española de la II Guerra Mundial

Los caballeros del mar (1949), Silencio en la nieve (2011) o El fotógrafo de Mauthausen (2018) representan cintas que ya abordaron el conflicto bélico mundial desde perspectivas bien diferentes, no obstante ninguna película española ha retratado tan bien la esencia de la Segunda Guerra Mundial como El amor en su lugar. Cuestión que no ha pasado desapercibida para los suscriptores de Max, pues tras pocos días desde su estreno este drama musical basado en hechos reales se ha colado de lleno en el Top 10 de películas más vistas de Max. Actualmente, el trabajo de Cortés ocupa el séptimo lugar en la lista, siendo junto a Me he hecho viral (2023), El cuerpo (2012) y Pídeme lo que quieras (2024), los únicos trabajos españoles que ocupan la enumeración más vista entre el contenido del terminal. Este es el top completo:

1-Pídeme lo que quieras

2-El triángulo de la tristeza

3-El cuerpo

4-Glass

5-The Parenting

6-Pobres criaturas

7-El amor en su lugar

8-Me he hecho viral

9-Río

10-Jojo Rabbit

Con una gran unanimidad por parte de la prensa especializada, para la mayoría de los críticos hablamos del título más redondo de la carrera de Cortés. Una mezcla de géneros en los que los espectadores pueden acercarse a los horrores del Holocausto de una forma muy diferente, poniendo el foco en el arte como herramienta de supervivencia y logrando enhebrar la comedia con la emoción, creando un relato especialmente bello.

El amor en su lugar representa una de las mejores novedades que podemos encontrar hoy dentro del streaming. Pero si no cuentas con una suscripción a Max no pasa nada, ya que el filme está disponible del mismo modo en Netflix y Movistar +. HBO Max además, también cuenta con Luces rojas (2012). En cambio, para ver Escape tenemos que tener acceso a la plataforma de Movistar.