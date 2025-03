Dónde ver ‘Escape’: la cinta española de Mario Casas que produce Martin Scorsese ya está en el streaming

Los premios Goya 2025 fueron un tanto polémicos en la decisión del gran premio de la noche. Un ex aequo histórico donde La infiltrada y El 47 compartieron el «cabezón» a la mejor película, dejando sin gloria a otras apuestas que cinematográficamente ofrecían un sello distintivo autoral, como es el caso de Segundo premio y La estrella azul. Pero en realidad, lo más sangrante de todo fue la ausencia total en las nominaciones de una de las cintas más originales de la temporada que acaba de aterrizar en la plataforma de Movistar +. Sí, nos referimos a Escape, la producción que esconde una de las mejores interpretaciones de Mario Casas.

El gallego fue noticia hace algunos días gracias a la brillante acogida de Muy lejos, el debut cinematográfico de Gerard Oms en el Festival de Málaga. Una cinta basada en hechos reales que se inspira en la propia experiencia del autor viviendo en el extranjero y de la que la crítica profesional se está deshaciendo en elogios por el trabajo de Casas. No obstante y a pesar de que el actor de Tres metros sobre el cielo ya había demostrado su evolución profesional en varios filmes, el pasado 2024 bordó un complicadísimo personaje en Escape, bajo la dirección del siempre estimulante realizador Rodrigo Cortés. Aunque lo más llamativo de la promoción sea la presencia en el cartel de la leyenda del celuloide: Martin Scorsese. El cineasta de Uno de los nuestros, Casino o Toro salvaje hace de productor ejecutivo en esta libre adaptación de la novela homónima de Enrique Rubio. La parte ejecutiva del genio del séptimo arte no debe sorprendernos demasiado, teniendo en cuenta que en los últimos años ha aparecido en los créditos ocupando esa posición prescriptora y consejera en varios largometrajes como la canadiense Fragmentos de una mujer (2020), la argentina El aroma del pasto recién cortado (2024) y la belga, Aquellos maravillosos días (2024). Pero, ¿de qué trata esta singular historia ignorada por los Goya?

¿De qué trata ‘Escape’?

La sinopsis oficial de Escape es la siguiente: «N. es un hombre estropeado, algo no va bien en su interior. N. no quiere tomar una sola decisión más, sólo apearse del mundo y dejar de tener opciones. El psicólogo a quien visita no sabe cómo abordarlo, tampoco su hermana, que intenta apoyarlo sin frutos. N. sólo quiere vivir en la cárcel, y hará cuanto sea necesario para conseguirlo. ¿Lograrán sus allegados que desista de cometer delitos cada vez más graves? ¿Hasta dónde será capaz de llegar el juez para no concederle su propósito?».

Aparte de la presencia de Mario Casas, Cortés confeccionó todo un casting de rostros reconocibles dentro de la industria patria. Anna Castillo (Su majestad), Willy Toledo (Crimen ferpecto), Josep Maria Pou (El Reino), Blanca Portillo (Volver), David Lorente (Antidisturbios) y José Sacristán (Magical Girl), conforman un elenco principal fantástico para un relato que no puede reducirse a un único registro o género. Escape es una comedia negra, un drama carcelario y un thriller, todo al mismo tiempo y ninguno a la vez. La excepcionalidad de un trabajo sorprendente cuyo visionado no recordará a nada antes visto. Y eso es sin duda, representa una virtud heroica en un audiovisual actual dominado por los algoritmos de las diferentes plataformas.

Por otra parte no es la primera vez en la que Cortés nos deja pegados a la pantalla con una propuesta memorable. El orensano debutó en 2007 con Concursante, pero no sería hasta la radical Buried, cuando comenzó a hacerse un nombre en la escena española. Un proyecto protagonizado por Ryan Reynolds y narrado totalmente bajo la perspectiva de estar dentro del ataúd en el que permanece enterrado su protagonista. Hasta el momento esta es precisamente la única propuesta por la que el director se ha llevado un Goya y fue, en la categoría de mejor montaje. Tras ella, Luces rojas (2012) y Blackwood (2018) no le salieron tan bien. En cambio, El amor en su lugar (2021) fue un triunfal que recientemente con Escape, confirma el gran estado de forma del autor.

Sólo en Movistar +

Por el momento, Escape sólo está disponible bajo la suscripción de Movistar +. Sin embargo, no nos extrañaría nada dada la participación de RTVE, la posibilidad futura de su presencia gratuita temporalmente en la propia plataforma de la televisión pública española, RTVE Play.

Dos horas de duración en una película capaz de subvertir cualquier expectativa o concepción sobre los espectadores.