La confesión de Pablo Chiapella sobre Tinder que sorprende a todos

La que se avecina es una de las series más famosas de nuestro país y en OKDIARIO hemos tenido acceso a unas declaraciones muy curiosas de Pablo Chiapella. El actor, Amador Rivas dentro de la ficción, cada vez tiene más peso en los medios y han apostado por él para presentar un programa llamado ¿Algo que declarar?, producido por Boomerang TV. Como vemos, se ha propuesto ayudar a su querida audiencia a encontrar el amor y, aprovechando las circunstancias, ha hecho una confesión sobre Tinder que ha sorprendido a todo el mundo. Antes de entrar en detalles debemos recordar que cada vez es más común conocer gente a través de ciertas aplicaciones, pero Pablo asegura que nunca ha tenido que recurrir a esta táctica porque lleva muchos años con su mujer.

«Yo, por mi relación, no he usado las aplicaciones de ligue porque llevo con Natalia 18 años y esas apps salieron después, pero sí que sé de buena tinta que la gente miente mucho incluso con las fotos», ha comentado al respecto en una conocida revista. El comunicador ha recomendado que, aquellos que quieran tener pareja, no usen Tinder ni ninguna otra red social. Quiere que vayan a su programa y él se encargará personalmente de que nazca el amor.

Chiapella está muy a gusto en su nuevo proyecto. «Estoy disfrutando mucho y sobre todo me estoy sorprendiendo con las ganas que tiene la gente de encontrar el amor real, y de lo atrevidos que son. Igual hay cosas de las que te enterarías al año o año y pico de estar con una pareja, pero aquí tienen el valor de decirlo de primeras», declara cuando le preguntan por lo que más valora de ¿Algo que declarar?

Pablo Chiapella, muy enamorado

Lo cierto es que el protagonista de La que se avecina está capacitado para dar muy buenos consejos sobre el amor porque lleva mucho tiempo al lado de Natalia, su mujer. Su historia de amor empezó hace 18 años y, para explicar el secreto de su éxito, dice: «Desde mi punto de vista es fundamental el sentido del humor y luego sinceridad y paciencia. Para que el amor dure, desde mi experiencia de largos años, hay que ser muy paciente. Y aceptar mucho al otro».

Según ha contado Chiapella en la revista Pronto, hay un punto importante para entender el funcionamiento de su matrimonio. Considera que su hija ha marcado un antes y un después porque le ayuda a seguir luchando. Reconoce que en una relación no es todo perfecto, pero con paciencia y comprensión se puede conseguir cualquier cosa. «En nuestro caso, nuestra hija Valentina, el intentar compartirla en común el máximo tiempo posible y que conozca por qué está aquí, no a la mínima separarnos y que nos conozca aparte, sino que sepa por lo que se generó su existencia», desliza.

‘La que se avecina’, una gran oportunidad

Tal y como hemos adelantado, Pablo Chiapella se ha consolidado como uno de los rostros más queridos de la televisión gracias a su papel de Amador Rivas en La que se avecina. Desde su incorporación a la serie en 2007, el actor ha sabido dotar a su personaje de una personalidad única, convirtiéndolo en uno de los más icónicos y reconocibles de la ficción. Su capacidad para combinar el humor absurdo con momentos de ternura ha hecho que Amador se gane un lugar privilegiado en el corazón de los espectadores, que siguen fielmente cada una de sus tramas. No obstante, la fama no ha conseguido condicionar su conducta y siempre ha actuado con total normalidad.

El éxito de Chiapella en la serie no sólo se debe a su naturalidad, también tiene que ver su talento para adaptarse a las múltiples situaciones disparatadas que plantea el guion. Escenas improvisadas, frases que han pasado a formar parte del lenguaje popular y una química evidente con el resto del reparto han sido clave para que su personaje mantenga frescura después de más de una década en antena. La audiencia reconoce en él a un actor versátil, capaz de provocar carcajadas con un simple gesto o una mirada cómplice. Le vinculan a su famoso personaje de La que se avecina, pero le dan su sitio: «La gran mayoría de la gente es educada y, a pesar que hay quien todavía me ve y ve a Amador, cada vez más la gente se dirige a mí como soy»

La que se avecina ha servido de trampolín para reforzar su popularidad fuera de la serie, participando en programas, eventos y proyectos paralelos donde siempre lleva consigo el carisma que le caracteriza. A pesar del paso de los años, Pablo Chiapella sigue siendo uno de los grandes atractivos de la ficción, demostrando que su interpretación de Amador Rivas es ya un referente dentro de la comedia. El contrato continuado con la serie y su papel protagonista confirman que su nombre está ligado de forma inseparable al fenómeno televisivo que sigue conquistando audiencias temporada tras temporada. De hecho, dentro de muy poco, tendremos nuevos capítulos en Amazon Prime.