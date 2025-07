Pablo Chiapella habla sobre su participación en Eurovisión y lo que ha dicho sorprende a todos

Durante meses, los rumores sobre la participación de Pablo Chiapella en el Festival de Eurovisión 2025 han alimentado las redes sociales con teorías, memes y hasta campañas espontáneas. Lo que comenzó como una broma en TikTok acabó por convertirse en un fenómeno viral que desató ilusión entre los fans del actor, conocido por su icónico personaje de Amador Rivas en La que se avecina. Sin embargo, tras semanas de expectativas, ha sido el propio Chiapella quien ha querido explicar con detalle cómo se fraguó esa propuesta que jamás llegó a formalizarse y lo ha hecho de forma tajante. Tenemos sus explicaciones.

Todo comenzó después del decepcionante resultado de España en la última edición de Eurovisión, donde Melody no logró entusiasmar al jurado ni al televoto, quedando en una posición muy por debajo de lo esperado. La frustración generalizada provocó una oleada de especulaciones sobre quién podría representar a España en la próxima edición. En ese contexto, el nombre de Pablo Chiapella emergió de forma inesperada en las redes sociales. La propuesta tenía un tono humorístico, pero rápidamente adquirió fuerza, sobre todo gracias a los guiños del propio actor y a un ejército de seguidores que empezó a movilizarse para que el intérprete de Mandanga Style se presentara al Benidorm Fest.

El futuro de Chiapella en Eurovisión

La historia, no obstante, tenía un origen bastante peculiar. En una reciente charla con el creador de contenido Plex, el actor desveló cómo se gestó toda esta locura viral. Según contó, todo fue culpa de un amigo suyo, que fue quien inició el movimiento sin su conocimiento. «Me lió un amigo mío, pero no pasó nada. Yo no tenía TikTok, pero un chaval que ponía contenido mío se lo creó y rápido llegó a 250.000 seguidores», explicó Chiapella, reconociendo que en ningún momento fue parte activa de aquella estrategia viral. El joven que creó la cuenta se limitaba a subir vídeos del actor ya existentes en Instagram, y no hubo ningún tipo de colaboración directa entre ambos.

El actor relató también el momento en que esa supuesta campaña se descontroló. «Se le ocurrió tomar partido y dijo que si llegaba a unos seguidores se presentaba a Eurovisión», explicó Chiapella. Esa afirmación bastó para que los medios de comunicación comenzaran a interesarse por el asunto, y la noticia empezó a tomar fuerza en diferentes plataformas. Algunos fans se ilusionaron de verdad con la idea de ver a Chiapella sobre el escenario europeo defendiendo un tema tan disparatado como su ya famoso Mandanga Style. Pero el revuelo fue tal que el joven que originó todo decidió desaparecer. «El chaval se cagó tanto que cerró la cuenta», comentó el actor.

Fue entonces cuando el popular influencer Ceciarmy retomó la idea, esta vez con el propio Chiapella participando en el juego mediático, aunque de forma informal. A pesar de que muchos seguidores insistieron y presionaron para que se hiciera realidad, el actor albaceteño zanjó la cuestión sin dejar lugar a dudas: «Ahora todo el mundo me está pidiendo que vaya y no voy a ir».

Este inesperado episodio ha servido para reavivar la popularidad de Chiapella justo en un momento crucial de su carrera, ya que el actor se prepara para el lanzamiento de su nuevo proyecto televisivo: ¿Algo que declarar?, un formato de citas que llegará a TVE la próxima semana.

El programa de Pablo Chiapella en TVE

Aunque todavía no se ha revelado el horario exacto, ya se ha confirmado oficialmente que el estreno será el próximo miércoles 23 de julio, justo después de la semifinal de España en la Eurocopa femenina. La estrategia de programación no es casual: el objetivo de la cadena pública es evitar el enfrentamiento directo con First Dates Summer Resort, que se emite en Telecinco con Carlos Sobera al frente.

El salto de Chiapella a un formato de dating show no deja de ser una jugada arriesgada y, al mismo tiempo, muy coherente con el estilo del actor. En ¿Algo que declarar?, el humorista se transforma en una especie de comandante del amor, acompañado por una tripulación de seis bailarines que amenizarán las veladas románticas.

Aunque se desconoce si el programa ocupará definitivamente el prime time de los miércoles, la duración prevista de entre 105 y 120 minutos hace pensar que ese será su lugar natural en la parrilla veraniega. Por ahora, la cadena se ha limitado a confirmar el día de estreno, manteniendo en secreto otros detalles sobre la mecánica de los encuentros o la selección de participantes. La expectación es alta, tanto por la presencia del actor como por la intención de competir en uno de los géneros más rentables de la televisión.

Este nuevo proyecto y la anécdota de Eurovisión no hacen más que confirmar la versatilidad de Pablo Chiapella, que ha logrado mantenerse como uno de los rostros más queridos y reconocibles de la televisión española. A diferencia de otros compañeros de profesión que intentan desvincularse de sus personajes más populares, el actor ha abrazado con humor y naturalidad su papel de Amador Rivas, utilizándolo como trampolín para explorar nuevos formatos.