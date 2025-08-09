‘Una nueva vida’: ¿cuántos capítulos de la serie quedan por ver en España?

El fenómeno audiovisual turco continúa conquistando al público español. Durante los últimos años, Atresmedia se ha convertido en uno de los grupos de comunicación que más éxito ha cosechado con la emisión de este tipo de producciones. De hecho, si nos fijamos en la parrilla televisiva actual, Antena 3 es líder indiscutible en su franja horaria con la emisión de series como Una nueva vida. Y es que, la ficción, protagonizada por Mert Ramazan Demir y Afra Saraçoğlu, se ha convertido en uno de los estrenos más arrolladores de la temporada. Pues, aunque la emisión de sus episodios es semanal, muchas han sido las personas que han caído rendidas ante esta fantástica y espectacular historia.

Tal y como se pudo comprobar en el último episodio emitido, Seyran se encuentra viviendo uno de los peores momentos de su vida. Pues, se acaba de enterar de que Ferit, su marido, va a tener un hijo con otra mujer. Una serie de giros y acontecimientos inesperados que tienen a los fans de esta serie con los nervios a flor de piel. Pero, ¿cuántos capítulos quedan para ver el gran final de Una nueva vida? ¡Te contamos todo lo que necesitas saber!

La ficción ha sido emitida al completo en Turquía. Pues, el pasado mes de abril ya emitió para la audiencia turca el capítulo final de su historia. Sin embargo, en España podría decirse que queda novela para rato. Pues, fue el pasado 1 de junio que la cadena comenzó a emitir el primer episodio de la segunda temporada.

La producción cuenta con un total de 101 capítulos, pero Atresmedia, hasta el momento, sólo ha emitido 47 de ellos. A esta situación hay que añadir que cada entrega presenta una duración que ronda los 120 minutos. De esta manera, este próximo domingo, la audiencia tendrá la oportunidad de ver el capítulo 12, correspondiente a la segunda temporada.

Si no se produce ningún contratiempo en la programación y la cadena emite cada domingo un nuevo episodio, los seguidores de la novela podrán ver el final de la temporada 2 en febrero. Eso sí, será el final de la temporada, no de la serie. Pues, todavía quedaría por emitir la temporada 3.

Si todo marcha según la programación actual, Antena 3 emitirá el final de Una nueva vida en el verano del 2026. Como es de esperar, todavía no hay fecha exacta para la emisión del capítulo final. Aun así, lo que queda claro es que la producción turca tiene todavía una larga vida en la parrilla televisiva española.

¿Cuándo se emite ‘Una nueva vida’, la serie de Antena 3?

Como los seguidores de la ficción saben muy bien, cada domingo se emite una nueva entrega en Antena 3. Un episodio que comienza su emisión a partir de las 22:00h (hora antes en las Islas Canarias). Asimismo, para verlo tan solo hay que sintonizar la televisión y poner el canal líder de Atresmedia. Pero, en el caso de no disponer de este dispositivo, también se puede ver gracias a la web de atresplayer.