Sánchez se presentó con el cargo falso de «jefe» en la ONU en un acto por los 8.000 muertos de Srebrenica

El Partido Socialista destacó que Pedro Sánchez había sido «jefe de gabinete» del Alto Representante de Naciones Unidas en Bosnia para realzar la presencia del secretario general en un acto de conmemoración del 20 aniversario de la matanza de Srebrenica. Un cargo que, como ha publicado OKDIARIO, nunca ocupó.

Fue en 2015, en un acto en el Memorial Center de Srebrenica, convocado para rendir homenaje a los 8.000 musulmanes asesinados durante la guerra de Bosnia, en julio de 1995. Sánchez era por entonces secretario general del PSOE y concurriría como candidato a las elecciones generales de diciembre de ese año, en las que el PSOE sacó 90 escaños, su peor resultado histórico.

En su agenda internacional, el dirigente socialista acudió al acto de conmemoración por la matanza de Srebrenica. El PSOE destacó que, para Sánchez, este viaje tenía un «alto valor emocional» porque «durante los años 90 trabajó como jefe de gabinete del Alto Representante de Naciones Unidos en Bosnia, Carlos Westendorp».

«Pedro Sánchez tiene una especial vinculación con Bosnia pues fue jefe de gabinete de Carlos Westendorp a finales de los 90, cuando Westendorp era el Alto Representante de Naciones Unidas en Bosnia y fue el responsable de aplicar los acuerdos de Dayton, que pusieron fin a esta guerra. Sánchez estuvo en este periodo varias veces en la zona y ha regresado varias veces a visitar a amigos que hizo en el país», recogió el Partido Socialista en su comunicado sobre la visita de su secretario general, aún disponible en la página web del partido.

«Es un día para la memoria, para no olvidar lo que ocurrió hace 20 años, para la reconciliación y para convocar a todos los bosnios y europeos en la noble tarea de construir una sociedad democrática, en libertad, con justicia social y en igualdad», proclamó el socialista, entonces en la oposición en España, erigiéndose en líder internacional.

Sánchez, sin embargo, no desempeñó ese puesto de «jefe de gabinete» del que aún hoy presume en su currículum como secretario general del PSOE.

El propio Carlos Westendorp afirmó a este periódico que el actual presidente del Gobierno no ejerció como «jefe de gabinete» sino como un «miembro más» de su equipo.

«Estuvo en el gabinete. Pero no diría propiamente que era un jefe de gabinete, trabajábamos sin un organigrama rígido. Era un miembro del gabinete. Todos éramos iguales, hacíamos lo mismo. En rigor, era un miembro del gabinete. No había jerarquía ni títulos», afirmó el ex ministro de Exteriores con Felipe González, en conversación con este diario.

Westendorp se remitió además a un artículo publicado en 2015 en El País -Lo que la historia nos enseña- en el que se confirma que Sánchez no ocupaba la jefatura de la que aún presume.

«Llegamos a Sarajevo a mediados de 1997 con la encomienda de la Comunidad Internacional de hacer aplicar los Acuerdos de Dayton que pusieron fin a la guerra de Bosnia-Herzegovina, uno como Alto Representante y el otro como miembro de su gabinete (…)», se lee en el texto.

Lo corrigió en La Moncloa

De hecho, en su currículum al llegar a La Moncloa, Sánchez corrigió ese supuesto cargo de «jefe» del que venía presumiendo hasta entonces, rebajándolo al de «miembro del gabinete» del Alto Representante de Naciones Unidas en Bosnia-Herzegovina.

Así figura ahora en la web de La Moncloa, pero no en la del Partido Socialista donde, como ya publicó OKDIARIO, Sánchez mantiene en su biografía como secretario general que fue «jefe» en la ONU.

«Antes de su etapa como profesor universitario, fue asesor en el Parlamento Europeo (1998) y jefe de gabinete del Alto Representante de Naciones Unidas en Bosnia durante la Guerra de Kosovo (1999)», se recoge, en concreto, en el currículum de Pedro Sánchez en el apartado en el que presenta a los miembros de la comisión ejecutiva del PSOE, actualizado tras la remodelación en la cúpula de Ferraz motivada por el caso de Santos Cerdán.

A lo largo de su vida política, Sánchez ha ido realizando sucesivos y delatores cambios en su currículum. Por ejemplo, con un polémico máster del IESE que se trataba, en realidad, de un programa de postgrado sin esa categoría. Pese a ello, el socialista presumió durante años en sus currículos y fichas del Congreso de los Diputados de un supuesto «máster en liderazgo público» por esta prestigiosa escuela de negocios.

Fuentes de este instituto privado de formación superior confirmaron a OKDIARIO que, en realidad, no se trataba de un máster sino de un programa de nombre Programa de Liderazgo para la Gestión Pública, cuya principal diferencia con el máster es el número de horas de que consta la titulación. Al llegar a La Moncloa, Sánchez borró este supuesto máster del currículum.

En su currículum del PSOE, Sánchez omite además que se licenció en un centro privado, el Real Colegio Universitario María Cristina, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. En su lugar, afirma que «es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense». En su biografía de La Moncloa, en cambio, sí precisa dónde realizó realmente sus estudios.

También presume de ser «doctor» y de haber publicado el libro La nueva diplomacia económica europea «donde recogía y desarrollaba algunos de los contenidos de su tesis». OKDIARIO ya reveló en su día que este libro, co-escrito con el economista Carlos Ocaña, estaba atestado de plagios.