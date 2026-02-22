Llega Mercurio Retrógrado: cuándo empieza y qué signos se van a ver más afectados

Según los astrólogos, Mercurio Retrógrado comenzará el 25 de febrero y finalizará el 20 de marzo, desarrollándose íntegramente en Piscis. Como es habitual en este tipo de tránsitos, invitará a la introspección, a revisar asuntos pendientes y a evitar decisiones impulsivas. Durante este periodo, los astrólogos recomiendan mantener la calma ante los posibles obstáculos que se presenten en el camino de la vida. Sin embargo, conviene recordar que «el retrógrado no viene a castigar, sino a mostrar lo que no estaba tan claro».

Desde el punto de vista astronómico, Mercurio retrógrado es un efecto óptico. El planeta parece retroceder en su órbita debido a la diferencia de velocidad entre la Tierra y Mercurio alrededor del Sol. La astrología ha interpretado esta ilusión como un momento de reflexión en el que pueden producirse confusiones, malentendidos y retrasos. Lo más importante en este periodo es evitar tomar decisiones importantes, especialmente aquellas que no se han meditado el tiempo suficiente.

Los signos más afectados por Mercurio Retrógrado

El movimiento retrógrado es una ilusión óptica causada por el hecho de que todos los planetas se mueven a diferentes velocidades entre sí. Carolyn Ernst, científica planetaria en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins y vicepresidenta del Grupo de Evaluación de Exploración de Mercurio de la NASA, lo explica así, según recoge National Geographic: «se parece a conducir en una autopista con varios carriles en la misma dirección; si estás adelantando a un coche en otro carril que va más despacio, podría parecer que se mueve hacia atrás en comparación contigo, aunque ambos vayan en la misma dirección. Eso es lo que sucede cuando Mercurio supera a la Tierra».

Aunque Mercurio Retrógrado tiene efectos en todos los signos zodiacales, entre febrero y marzo de 2026 los más afectados serán los de agua. Piscis, regido por el mismo signo en el que transcurre este Retrógrado, podría experimentar confusión emocional y cierta nostalgia hacia personas y situaciones del pasado. La recomendación de los astrólogos es mantener la rutina y posponer las decisiones que requieran un periodo de reflexión.

Por su parte, Cáncer deberá asumir asuntos familiares que quedaron pendientes, los cuales podrían dar lugar a conflictos si no se abordan con calma. Mientras, Escorpio enfrentará tensiones en sus relaciones y malentendidos en el ámbito laboral. Los astrólogos recomiendan a los signos de agua prestar especial atención a los detalles, y mantener una actitud paciente ante cualquier amenaza.

Calendario 2026

Éste es el calendario de retrógrados de Mercurio para 2026:

25 de febrero al 20 de marzo – Piscis.

29 de junio al 23 de julio – Cáncer.

24 de octubre al 13 de noviembre – Escorpio.

En cada uno de estos períodos, la recomendación general es revisar dos veces la información antes de enviarla, no firmar contratos sin leer la letra pequeña y actuar con cautela en conversaciones sensibles o negociaciones importantes.

Ritual simbólico

Los astrólogos sugieren aprovechar este evento para hacer rituales simbólicos de intención para enfocar la mente y clarificar objetivos personales. Para empezar, es fundamental elegir un espacio tranquilo y libre de distracciones, donde se pueda estar cómodo y relajado.

El primer paso es preparar los materiales: un cuaderno o hojas de papel, un bolígrafo, una vela blanca y, si se desea, algún objeto simbólico que represente la energía personal, como una piedra o una pequeña figura. A continuación, se recomienda respirar profundamente y centrar la atención en el presente. Una vez relajado, el siguiente paso consiste en escribir los objetivos o intenciones. Es importante ser específico: por ejemplo, en lugar de escribir «quiero mejorar en mi trabajo», se puede escribir «quiero reorganizar mis proyectos pendientes y enviar todos los informes a tiempo». Luego, lo ideal es leer en voz alta lo que se ha escrito, visualizando cómo se cumplen esas intenciones. Para cerrar, se apaga la vela con cuidado, simbolizando que la energía liberada queda en movimiento.

Consejos para navegar el período

Los expertos en astrología ofrecen una serie de recomendaciones para navegar por Mercurio Retrógrado:

Reflexionar sobre relaciones personales, especialmente con familiares y amigos con quienes existan asuntos pendientes.

Escribir un diario de reflexión al final del día, con el objetivo de identificar cuáles son las áreas de mejora tanto en lo personal como en lo profesional.

Para manejar la ansiedad que producen las situaciones inesperadas, la meditación o las técnicas de respiración pueden ser de gran ayuda.

Mercurio Retrógrado ofrece la oportunidad perfecta para revisar proyectos pendientes y cerrar ciclos.

Finalmente, cabe recordar que la astrología recomienda evitar conflictos o retomar antiguas relaciones durante Mercurio Retrógrado. Además, es aconsejable tener cuidado con las tecnologías, así como no realizar viajes ni firmar contratos importantes. Los signos, especialmente los de agua, deben pensar detenidamente antes de actuar y tomarse las cosas con más calma, asumiendo que no todo va a salir siempre según lo planeado. En definitiva, ésta es la oportunidad perfecta para hacer una pausa consciente hacia lo que realmente se desea conseguir.