Ayuso lanza la campaña ‘K.O a las drogas’ para combatir su consumo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha intervenido este martes durante la presentación de los avances en la Unidad de Protonterapia del Hospital público de Fuenlabrada, donde ha animado a la ciudadanía a sumarse a la nueva campaña regional K.O. a las Drogas, destinada a combatir el consumo de narcóticos. «Queremos que jóvenes y mayores sean libres, y por eso debemos volcarnos en la prevención», ha señalado.

«Quiero invitar a todos a sumarse a nuestra nueva campaña contra las drogas, porque las drogas destrozan vidas. Esta se llama K.O. a las drogas, estamos luchando contra este fenómeno que está acabando con la vida de tantas familias enteras y, además, es un fenómeno que, por desgracia, ha vuelto con fuerza a España», cuenta Ayuso.

«Llevamos mucho tiempo trabajando desde este Gobierno, esto es una labor de todos y creemos que este es el mejor dinero invertido, porque queremos que los jóvenes y mayores sean libres y puedan vivir en plenitud la vida. Y por eso nos debemos volcar en la prevención y en la lucha contra esta adicción, que es la peor de todas. Todas son malas; esta todavía peor. Sería una pena volver atrás, con lo que hemos sufrido por culpa de las drogas».

Junto a la presentación de esta campaña, el Gobierno regional ha presentado también una nueva página web especializada en adicciones, concebida como un espacio de información y orientación para quienes buscan ayuda o desean conocer los riesgos asociados al consumo de drogas.

El portal combina recursos de la Administración autonómica, como testimonios de expertos y personas conocidas, así como contenidos centrados en hábitos de vida saludable. Entre sus novedades se encuentra además el pódcast Charlas Adictivas, un formato en el que especialistas y distintas personalidades compartirán experiencias y reflexiones sobre las consecuencias de las adicciones y los caminos para superarlas.

Además, K.O contra las drogas también incluye herramientas de atención directa como el Servicio 012 Contra las Drogas, disponible las 24 horas del día durante todo el año y atendido por profesionales especializados. Desde su puesta en marcha en noviembre de 2024, ha prestado asistencia a más de 570 madrileños, tanto consumidores como familiares preocupados por situaciones de adicción. Entre las sustancias por las que se registran más consultas destacan la cocaína, con un 26,8%, y el cannabis, con un 16%.

K.O a las drogas hace especial hincapié en los jóvenes. Por ello, también se han instalado buzones físicos y electrónicos en los colegios e institutos madrileños para alertar de la presencia de estas sustancias. Desde que se pusieron en marcha ya se han recibido 341 denuncias. Además, se han organizado más de 1.000 talleres de prevención del uso del cannabis en el curso 2024/25 y se ha formado en esta materia a 800 profesores que dan clase a 20.000 alumnos.