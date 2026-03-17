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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este martes los avances en la incorporación de la protonterapia en el Hospital de Fuenlabrada, un tratamiento que promete aumentar la eficacia contra el cáncer, reducir la toxicidad y minimizar los efectos secundarios, mejorando así la esperanza y la calidad de vida de los pacientes.

«Tenemos el mejor sistema sanitario y es deber de todos cuidarlo», ha señalado Díaz Ayuso, que ha añadido que su calidad y excelencia solo son posibles cuando «se gestiona desde el rigor y el equilibrio por parte de todas las administraciones».

Como ha subrayado la presidenta, el Ejecutivo autonómico ha invertido 13 millones de euros en el nuevo edificio que albergará esta técnica de radioterapia, donada por la Fundación Amancio Ortega, muy precisa para abordar tumores de difícil acceso o próximos a órganos de riesgo en pacientes pediátricos y adultos con menores secuelas respecto a otros tratamientos oncológicos.

Díaz Ayuso ha visitado las obras de la Unidad de Protonterapia del centro público fuenlabreño, en cuyo búnker a lo largo de los próximos doce meses se procederá al completo ensamblaje, calibración y puesta en marcha del acelerador, el primero de los dos en la sanidad pública madrileña junto con el de La Paz en la Ciudad de la Salud de la capital.

Este nuevo equipamiento consta de una sala con brazo giratorio que dirige la radiación y cuya rotación total aumenta la efectividad; camilla robotizada, y sistemas de imagen radiológica (TAC de planificación) que permitirán irradiar a los enfermos con una extraordinaria precisión desde cualquier ángulo.

Las nuevas instalaciones, ubicadas junto al actual Edificio Oncológico, se encuentran distribuidas en dos plantas con una superficie total construida de más de 2.000 metros cuadrados y que acogen el búnker donde se encuentra ya el acelerador de protones.

En la planta baja, con una superficie de unos 1.300 metros cuadrados, se avanza a buen ritmo en la construcción de las áreas de diagnóstico, tratamiento con protones y preparación de pacientes, mientras que la primera, de 875 metros cuadrados, se destinará a mantenimiento, suministros, despachos médicos y formación.

Programas de detección precoz del cáncer

La presidenta Díaz Ayuso ha resaltado la importancia de la prevención precoz para combatir esta enfermedad, y ha recordado que la Comunidad de Madrid cuenta con cuatro programas de estas características. En primer lugar, Cassandra, enfocado en el cribado del cáncer de pulmón, un proyecto donde participan 273 pacientes voluntarios.

Por otro lado, Prevecolon, que en 2024 alcanzó su récord con más de 357.000 pruebas para salvar vidas; Deprecam, que en el caso del cáncer de mama contó con la participación de 214.000 mujeres el año pasado, y Cervicam (cérvix) que se está implantando de forma progresiva en hospitales públicos madrileños como el Ramón y Cajal de la capital.

Colaboración de la Fundación Amancio Ortega

La colaboración de la Fundación Amancio Ortega para la implantación de la protonterapia en el sistema público de salud de España asciende a 280 millones de euros, destinados a la financiación de la compra de 10 aceleradores de protones, programas de formación clínica para los especialistas médicos y la asistencia en todo el proceso técnico de instalación de esta innovadora tecnología.

El Programa de Protonterapia ha sido diseñado para dar cobertura a todo el territorio nacional, con la creación de una red única de pacientes de toda España y la coordinación interterritorial de los servicios médicos. Los aceleradores estarán instalados en siete CCAA: Madrid (2), Galicia, Cataluña (2), País Vasco, Andalucía (2), Valencia e Islas Canarias.