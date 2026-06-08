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El PNV ha redoblado sus críticas contra la ministra de Sanidad, Mónica García, a la que acusa de «obcecarse» en la tramitación del nuevo Estatuto Marco sin atender las demandas de una parte significativa del colectivo médico. Tras 25 días de huelga de facultativos en Euskadi, el PNV reclama ahora a la titular de Sanidad que abandone la confrontación y busque un acuerdo con los profesionales y las comunidades autónomas, al considerar que la norma tendrá un impacto directo sobre los servicios de salud autonómicos.

La formación vasca sostiene que el conflicto laboral está agravando la situación asistencial y aumentando las listas de espera, pero al mismo tiempo se ha encontrado con las críticas de la oposición, que le reprocha utilizar el enfrentamiento con el Ministerio para desviar la atención de los problemas estructurales de Osakidetza. Algunos grupos políticos coincidieron ahora en señalar que las dificultades del sistema sanitario vasco son anteriores a la huelga y al debate sobre el Estatuto Marco, y citaron como ejemplos las tensiones internas, las dimisiones de responsables sanitarios y el deterioro progresivo de algunos indicadores asistenciales.

Mientras el PNV insiste en exigir una solución a la ministra y una mayor interlocución con las autonomías, los grupos de la oposición reclaman al Gobierno Vasco que asuma sus competencias y afronte los problemas de fondo de Osakidetza, en lugar de atribuirlos principalmente a decisiones adoptadas en Madrid.

En una tertulia entre parlamentarios en Radio Euskadi, el representante del PNV Aritz Abaroa ha asegurado que Euskadi venía de un sistema de salud «que ya estaba tensionado» y el Gobierno vasco, con el Lehendakari «a la cabeza», comenzó a trabajar en un plan de choque «que ha dado sus frutos» y que redujo las listas de espera a cifras previas a la pandemia.

El parlamentario de la formación jeltzale ha asegurado que la huelga impacta más en Euskadi porque tiene «el sistema más público de todo el Estado». Mientras, ha añadido, hay «una ministra que está obcecada en seguir con la tramitación de esa Ley de Estatuto Marco que tiene el acuerdo por parte del sector».

El parlamentario del PP Santiago González ha advertido de que los problemas de Osakidetza «no empezaron con la huelga ni van a terminar con el Estatuto Marco». «Por mucho que nos empeñemos en poner el foco en Mónica García y en Madrid hay una realidad aquí: que Osakidetza ya no es lo que fue, ya no somos la mejor sanidad de España», ha criticado.

González ha reconocido que el Ministerio «tiene responsabilidad en el caso del Estatuto Marco y en el conflicto médico» y la ministra Mónica García «tendrá muchísimo que explicar», pero «los pacientes que esperan una operación la esperan aquí, los médicos que están agotados trabajan aquí, las urgencias saturadas están aquí y los problemas de gestión los tiene que resolver el Gobierno vasco».

Ha añadido que las dimisiones y ceses en Osakidetza son «una señal de que hay problemas graves» y ha asegurado que las listas de espera «ya venían ampliándose antes de la huelga». «Así que menos triunfalismo, menos echar balones fuera, menos decir que todo es culpa de Madrid y a asumir responsabilidades», ha manifestado.