Quién cumplió y quién no: el examen de protocolo a las diputadas en la visita de León XIV al Congreso

La visita del papa León XIV al Congreso de los Diputados ha sido uno de los momentos institucionales más relevantes de su viaje a España. Tras varios días de encuentros multitudinarios, celebraciones religiosas y actos oficiales, el Pontífice acudió este lunes a las Cortes Generales para dirigirse a los representantes políticos del país en una sesión histórica. Sin embargo, más allá del contenido de su discurso y de la trascendencia política y diplomática de la jornada, hubo otro aspecto que volvió a captar la atención de quienes siguen de cerca la actualidad institucional: la imagen de los asistentes y el cumplimiento de las normas de protocolo que tradicionalmente acompañan este tipo de encuentros.

Cuando una autoridad eclesiástica de la relevancia del Papa participa en un acto oficial, el protocolo sigue teniendo un peso importante. Aunque muchas de sus normas han evolucionado con el paso del tiempo y hoy se interpretan con mayor flexibilidad que décadas atrás, continúan existiendo una serie de recomendaciones que marcan el tono de la vestimenta en este tipo de ocasiones. En el caso de las mujeres, la tradición apunta a vestidos o trajes sobrios, preferiblemente en tonos oscuros, con mangas o hombros cubiertos, largos discretos y una ausencia casi total de elementos estridentes. Para los hombres, las pautas son más sencillas: traje oscuro, corbata discreta y una imagen formal acorde con la solemnidad del encuentro. El objetivo de estas recomendaciones es claro: que el protagonismo recaiga en la institución y en el invitado de honor, no en quienes acuden a recibirlo.

La fotografía general que dejó la mañana confirmó que la inmensa mayoría de los representantes políticos comprendió perfectamente el contexto. Negros, azules marino y tonos neutros dominaron la escena en el Hemiciclo y en las recepciones previas, proyectando una imagen de respeto institucional poco habitual en un panorama político acostumbrado a utilizar la ropa como una herramienta más de comunicación. Hubo diferencias, matices y algunas licencias personales, pero el denominador común fue la sobriedad.

Entre las representantes que mejor interpretaron ese código destacó Cayetana Álvarez de Toledo. La diputada del Partido Popular apostó por una de las fórmulas más clásicas y eficaces para este tipo de encuentros: un estilismo íntegramente negro acompañado por un elegante collar de perlas. La elección transmitía exactamente lo que exigía la ocasión. Sin excesos, sin elementos que desviaran la atención y con una sofisticación discreta que recordaba a los códigos tradicionales de la diplomacia europea. Fue, probablemente, una de las imágenes más refinadas de toda la jornada y una de las que mejor entendió el equilibrio entre elegancia y respeto institucional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetana_at)

También sobresalió Sara Aagesen. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica volvió a demostrar una habilidad notable para desenvolverse en escenarios donde el protocolo exige contención. Apostó por una imagen perfectamente cohesionada, complementada con accesorios en tonos nude que aportaban armonía al conjunto sin competir con el resto del estilismo. Su propuesta evidenciaba una máxima que muchas veces se olvida en los actos oficiales: cuando la ocasión exige discreción, menos suele ser mucho más.

Otra de las asistentes que acertó plenamente fue Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda volvió a confiar en uno de los colores más recurrentes de su armario institucional: el negro. Su vestido midi de líneas fluidas y escote en pico encajaba perfectamente con el carácter solemne del encuentro. El diseño conseguía mantener la personalidad estética que suele caracterizar a la dirigente gallega sin romper en ningún momento con las exigencias protocolarias. Los discretos detalles metálicos presentes en algunos acabados aportaban además el punto justo de sofisticación.

Como anfitriona institucional de la visita, Francina Armengol ocupó inevitablemente una posición central durante toda la jornada. La presidenta del Congreso eligió un vestido azul noche de corte clásico que reforzaba la autoridad inherente a su cargo sin caer en una imagen excesivamente rígida. El protagonismo del medallón institucional que lucía durante el acto añadía una carga simbólica evidente y contribuía a construir una de las imágenes más representativas de la visita papal al Parlamento español.

Mónica García también se mantuvo dentro de las coordenadas que marcaba el protocolo. La ministra de Sanidad apostó por un vestido azul marino de silueta favorecedora que destacaba por su equilibrio. Los salones nude ayudaban a suavizar visualmente el conjunto y demostraban que la sobriedad no tiene por qué estar reñida con una imagen moderna y cuidada. Sin buscar protagonismo, consiguió firmar uno de los estilismos más acertados de la mañana.

La impresión general fue la de una clase política consciente de que estaba participando en una cita excepcional. Más allá de las diferencias ideológicas, la mayoría de las representantes presentes pareció comprender que el protagonismo debía recaer en el Pontífice y en la institución parlamentaria, no en quienes ocupaban los escaños. Una circunstancia poco frecuente en una época en la que la comunicación política suele estar cada vez más ligada a la construcción de una imagen personal. Sin embargo, no todas las asistentes interpretaron las recomendaciones de la misma manera. Margarita Robles introdujo una nota diferenciadora dentro de una fotografía dominada por los tonos oscuros. La ministra de Defensa optó por una blazer rosa empolvado que aportaba luminosidad al conjunto y rompía con la uniformidad cromática predominante. Aunque respetó los elementos fundamentales del protocolo y mantuvo una imagen plenamente formal, la elección de color aportaba un aire más primaveral que contrastaba con el tono general de la jornada.

Algo similar ocurrió con Carla Antonelli. La senadora decidió alejarse de la paleta oscura que predominó entre la mayoría de asistentes y apareció con una combinación de rojo y blanco claramente más llamativa que la del resto de representantes. Sin embargo, conviene señalar que lo hizo sin caer en excesos. Su estilismo seguía siendo elegante y respetuoso con el contexto institucional. Más que una ruptura de las recomendaciones protocolarias, podría interpretarse como una forma de expresar personalidad dentro de unos límites perfectamente aceptables.

La jornada también dejó algunos gestos que fueron analizados desde el punto de vista protocolario. Uno de los más comentados fue el protagonizado por la diputada de Sumar Verónica Martínez durante la línea de saludo al Pontífice. La entrega de un sobre al Papa en pleno recorrido institucional llamó la atención de varios expertos en protocolo, que señalaron que este tipo de iniciativas pueden alterar el desarrollo previsto de una ceremonia diseñada precisamente para garantizar la neutralidad institucional y el cumplimiento estricto de los tiempos establecidos.

Más allá de estas excepciones, la visita de León XIV al Congreso dejó una imagen poco habitual de disciplina estética entre representantes de sensibilidades políticas muy distintas. La mayoría entendió que el momento exigía discreción, respeto y una cierta renuncia al protagonismo personal. Una lección de sobriedad que rara vez se observa con tanta claridad en la política española.