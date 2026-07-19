Este es el dinero que cobran Madonna, Shakira, Justin Bieber o BTS por actuar en el descanso de la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 ya está aquí y España se juega esta noche la Copa del Mundo frente a Argentina. Con el MetLife Stadium de Nueva Jersey como escenario de una cita histórica, son miles los españoles que se han desplazado hasta Estados Unidos para vivir el partido en directo. Pero no todo será fútbol. Los aficionados también podrán disfrutar de un espectacular show en el descanso, dirigido por Chris Martin, líder de Coldplay, y en el que actuarán Shakira, Madonna, Justin Bieber, Laura Pausini, BTS y otros artistas de primer nivel. Un espectáculo que promete competir de tú a tú con el de la Super Bowl. Eso sí, hay una pregunta que muchos se hacen: ¿Cuánto cobran realmente los artistas por actuar en la final del Mundial 2026?

Está claro que la FIFA ha apostado por un cartel que solo festivales como Coachella podrían reunir. Mientras que la presencia de Shakira estaba prácticamente asegurada, al ser la intérprete de Dai Dai, el himno oficial del Mundial 2026, con el paso de las semanas se han ido sumando otros grandes nombres de la industria musical. Madonna, Justin Bieber, BTS, Laura Pausini, Jennifer Hudson o Post Malone subirán al escenario en un espectáculo diseñado bajo la dirección creativa de Chris Martin.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha presentado este show del descanso como una de las grandes novedades del Mundial 2026. Lo lógico sería pensar que un cartel de estas dimensiones supone el pago de millonarios cachés, pero la realidad es muy distinta. Igual que sucede en la Super Bowl, los artistas no cobran por actuar, sólo el mínimo por ensayar, que es algo que establece la ley. La enorme repercusión internacional del evento es, precisamente, la gran recompensa para sus carreras, mientras la organización asume el coste de toda la producción.

En el caso del Mundial 2026 sucede prácticamente lo mismo. Los artistas reciben la cobertura de los gastos derivados de los ensayos y de su participación durante los días previos al espectáculo, pero la FIFA ha confirmado que todos ellos actuarán de forma gratuita. El motivo es que el show forma parte de una iniciativa solidaria impulsada junto a Global Citizen para recaudar fondos destinados al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, con el objetivo de alcanzar 100 millones de dólares para financiar proyectos educativos dirigidos a niños de todo el mundo. La organización también asume el enorme despliegue técnico y musical que hará posible el espectáculo diseñado por Chris Martin. El pago para los artistas llega, sobre todo, en forma de promoción mundial, gracias a uno de los eventos televisivos más vistos del planeta.

Durante la presentación oficial del espectáculo, Gianni Infantino explicó la importancia de esta iniciativa: «Cuando ves a Shakira, Madonna, BTS en el escenario más grande del mundo el día de la Final de la Copa Mundial de la FIFA, y cuando combinas eso con un propósito aún mayor, asegurarnos de que podamos recaudar dinero para mejorar la educación de calidad de los niños de todo el mundo, realmente lo hace valioso y la emoción es aún mayor».

El espectáculo tendrá una duración de 17 minutos, apenas dos más que el descanso reglamentario de un partido de fútbol. Para conseguirlo, la organización ha preparado un montaje milimétrico que permitirá instalar y desmontar el escenario en tiempo récord, sin alterar el desarrollo de la final entre España y Argentina.

La FIFA quiere que este sea solo el principio de una nueva tradición. Con un cartel repleto de estrellas internacionales, una producción al nivel de la Super Bowl y un fuerte componente solidario, el organismo pretende que el espectáculo del descanso se convierta en otra de las grandes señas de identidad del Mundial. Porque esta noche no solo estará en juego la Copa del Mundo, sino que también se estrenará un show llamado a marcar un antes y un después en la historia del fútbol.