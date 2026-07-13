El espectáculo y el deporte están irremediablemente ligados en Estados Unidos. El Mundial 2026, celebrado mayoritariamente en los recintos estadounidenses, que han copado un 75% del torneo y tienen el monopolio de todos los partidos eliminatorios desde cuartos de final; está siendo buena prueba de ello.

La cuenta atrás antes de iniciar los partidos, las pausas de hidratación obligatorias o el ambiente en las gradas son muestras de esta forma de entender el deporte que no gusta a los aficionados más puristas. La apuesta se doblará en la final del Mundial 2026 con una actuación musical al descanso, inspirada en los Halftime Shows de la Superbowl.

Pero antes del duelo por el título del domingo 19 de julio en Nueva York, aún queda por decidir qué dos equipos se enfrentarán con la corona de campeón del mundo en juego. Aunque se han vivido sorpresas en los cruces, como los triunfos de Paraguay ante Alemania o de Noruega frente a Brasil, las semifinales han reunido a cuatro de las grandes favoritas antes de iniciar el torneo.

España y Francia, los dos equipos que más han convencido en juego y sensaciones durante el Mundial, se verán las caras en la primera semifinal. El Estadio Dallas acogerá este duelo a las 21:00 horas (horario de la España peninsular) del martes 14 de julio. Un día después, Argentina e Inglaterra se enfrentarán por el último cupo de finalista.

¿Quién actuará en el descanso del España – Francia del Mundial 2026?

El partido de semifinales entre España y Francia reúne unos condicionantes que le hacen ser, a priori, uno de los más esperados en esta ronda de los últimos años. El combinado español fue verdugo de los galos en semifinales de la Eurocopa 2024, en un encuentro que ‘vio nacer’ la figura de Lamine Yamal en un gran torneo de selecciones.

El último enfrentamiento entre ambas selecciones también cayó del lado de los pupilos de Luis de la Fuente, que derrotaron por 5-4 en semifinales de la UEFA Nations League a un combinado francés que se quedó a las puertas de remontar un 5-1 en contra.

Ahora, Francia y España se citan de nuevo en una gran noche. El historial reciente sonríe a ‘La Roja’, pero no el último enfrentamiento en un Mundial. La selección francesa derrotó a España un recordado cruce de octavos de final en Alemania 2006, donde los goles de Ribéry, Vieira y Zidane dejaron en nada el tanto inicial de David Villa y apearon a los de Luis Aragonés.

Nunca se han medido en esta instancia, lo que ha ayudado a levantar aún más expectación por el partido. El duelo será uno de los más seguidos del Mundial, aunque la FIFA no ha considerado realizar ningún acto especial como el de la final del torneo. Por tanto, no habrá actuación musical en el descanso del España-Francia.

¿A qué hora será la actuación del descanso del España – Francia?

El Mundial 2026 contará con un variado show musical en el descanso de la final mundialista, emulando lo que sucede en la Superbowl. Además de Shakira y Burna Boy, intérpretes de la canción oficial del torneo, artistas y grupos de la talla de Justin Bieber, Madonna, Coldplay y BTS actuarán en este espectáculo. La actuación musical tendrá una duración de 11 minutos, pero el descanso se alargará hasta la media hora.

Una decisión que no ha gustado a las selecciones, especialmente a sus especialistas en preparación física ante el riesgo de lesión al inicio de la segunda mitad. Al menos, no tendrán este problema durante las semifinales; ya que no habrá actuaciones musicales y el descanso tendrá su extensión habitual de 15 minutos.