El árbitro salvadoreño que pitará a España ante Francia fue castigado por el hermano de Bukele

Iván Barton, el árbitro salvadoreño que pitará el España – Francia de semifinales del Mundial, fue castigado por el hermano de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, hace unos meses por un pésimo arbitraje en la liga de ese país. Yamil Bukele, el hombre que le puso la sanción, es el presidente de la Federación de Fútbol de El Salvador.

En concreto, la Comisión de Árbitros de la Federación Salvadoreña de Futbol mandó a la nevera a Iván Barton durante más de dos semanas, a pesar de ser el colegiado más internacional y más potente de esa liga. En el encuentro entre Águila y Alianza, dos de los clubes con más títulos en la historia de El Salvador, Bartón la lió, tuvo quejas por parte de aficionados de los dos equipos y Bukele le sancionó.

El colegiado salvadoreño, al que la FIFA ahora le da toda una semifinal de un Mundial, fue castigado durante dos partidos y provocó una reacción de quejas en El Salvador. Además, precisamente por ese arbitraje, la Federación de Fútbol de ese país abrió la puerta a modificar el reglamento para que actuaciones como las de Barton no se repitieran.

La decisión vino directamente por parte de Yamil Bukele, presidente de la Federación de Fútbol de El Salvador, que es el hermano del presidente del país. Yamil es también, además, miembro de la Junta Central de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), de la que fue vicepresidente segundo hasta hace tres años.

Esa polémica con Iván Barton ocurrió a finales del mes de febrero. Casi cinco meses después, la FIFA da a este colegiado el honor de arbitrar el España – Francia de semifinales del Mundial. Será el cuarto encuentro del torneo que pite Barton: ya dirigió el Turquía – Paraguay y Japón – Suecia de la primera fase y el Suiza – Colombia de octavos, decidido en penaltis.

Ahora, que está convocado para este gran partido de semifinales, Yamil Bukele celebra que a Iván Barton le vaya tan bien en el Mundial cuando hace pocos meses le castigaba en la liga de El Salvador.