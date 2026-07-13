Dos de El Salvador, uno de Guatemala y dos de Suecia: el extraño equipo arbitral para el España-Francia

Iván Barton será el árbitro encargado de dirigir el duelo de semifinales del Mundial 2026 que enfrenta este martes a partir de las 21.00 horas a España contra Francia. El árbitro salvadoreño liderará un sorprendente equipo arbitral elegido por la FIFA que estará compuesto por su compatriota David Moran, el hondureño Antonio Pupiro y los suecos Glenn Nyberg y Mahbod Beigi.

España y Francia se enfrentan este martes 14 de julio en un histórico partido de semifinales del Mundial que se disputará en el Estadio de Dallas. Ambas selecciones repetirán la semifinal de la Eurocopa 2024 y la de la Liga de las Naciones 2025, ambos partidos que se saldaron con flamantes victorias de la selección española. Ahora, este será el 38.º enfrentamiento de ambos países que buscarán estar en la final del próximo domingo 19 de julio en Nueva York ante el ganador del Argentina-Inglaterra.

La FIFA ha anunciado en las últimas horas el árbitro que dirigirá el duelo entre España y Francia, y será el salvadoreño Iván Barton. A sus 35 años, acumula experiencia en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el Mundial de Qatar 2022 y en la última Copa de Oro. En el presente Mundial ha dirigido los encuentros entre Turquía y Paraguay y Japón y Suecia de la fase de grupos, mientras que también dirigió el Suiza-Colombia de octavos de final.

El equipo arbitral del España-Francia

Iván Barton liderará un equipo arbitral un tanto extraño. El salvadoreño tendrá a su compatriota David Moran como primer asistente y el otro árbitro que estará desde la banda será el hondureño Antonio Pupiro. Los suecos Glenn Nyberg y Mahbod Beigi serán el cuarto árbitro y el asistente de VAR.

The match officials for @FIFAWorldCup match 101 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 12, 2026

Así que este será el equipo arbitral del partidazo que disputarán este martes 14 de julio España y Francia en el Estadio de Dallas. El equipo de Luis de la Fuente llega a las semifinales del Mundial después de haber dejado en la cuneta a Austria, Portugal y Bélgica, mientras que el campeón mundial en 2018 y finalista en 2022 ha sacado con éxito sus eliminatorias contra Suecia, Paraguay y Marruecos.