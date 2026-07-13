El test más personal a Pedro Porro: «No te puedo decir que es lo más raro que llevo en la maleta»

Después de analizar la semifinal frente a Francia, recordar el camino que le ha llevado hasta convertirse en un fijo para Luis de la Fuente y abrir las puertas de su lado más personal, Pedro Porro (Don Benito, 1999) se somete al test de OKDIARIO. Respuestas rápidas, sin tiempo para pensar demasiado, en las que el lateral de la selección española deja alguna sonrisa, define a Luis de la Fuente con una sola palabra y vuelve a demostrar que, por encima de todo, su familia ocupa el lugar más importante en su vida.

Pregunta: Un centro soñado.

Respuesta: En la final del Mundial.

P: Una canción.

R: Orgullo del barrio.

P: Una comida.

R: La milanesa.

P: ¿Qué es lo más raro que lleva en la maleta?

R: (Ríe). No lo puedo decir aquí.

P: Luis de la Fuente es…

R: Excepcional.

P: Y su familia es…

R: Todo.