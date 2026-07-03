Pedro Porro cambia su historia con España

Hay partidos que cambian carreras. Y, seguramente, el de Pedro Porro frente a Austria sea uno de ellos. El extremeño llevaba años esperando un día así con la selección española. Una actuación que borrará de una vez por todas el recuerdo de aquella fatídica derrota en Glasgow, cuando un resbalón en los primeros minutos frente a Escocia le convirtió en el blanco de todas las críticas. Dos años después, el fútbol le devolvió todo lo que le había privado con la camiseta de España.

Porque la historia de Pedro Porro con España nunca ha sido sencilla. Debutó en marzo de 2021 con apenas 21 años. Luis Enrique le dio la alternativa frente a Georgia y el lateral no pudo contener las lágrimas cuando supo que iba a ser titular. Era el sueño de toda una vida. Aquella noche terminó con victoria, pero también con nervios, una amarilla tempranera y la sensación de que todavía le quedaba mucho camino por recorrer.

El golpe más duro llegó en marzo de 2023. Ya con Luis de la Fuente en el banquillo, fue titular ante Escocia en Hampden Park. Apenas habían pasado siete minutos cuando un desafortunado resbalón permitió el primer gol de los británicos. España perdió 2-0, Porro fue sustituido al descanso y las críticas fueron feroces. Incluso desde Inglaterra llegaron las burlas. Fueron días muy complicados para un futbolista que nunca dejó de creer.

Un premio merecido

Pedro Porro firmó el mejor partido de su carrera con la Selección en todo un Mundial. Defendió con autoridad, se entendió a la perfección con Lamine Yamal y Dani Olmo y fue un puñal constante por la banda derecha. Austria apenas encontró la manera de hacerle daño y, cuando el partido necesitaba un golpe definitivo, apareció él.

Corría el minuto 66 cuando Álex Baena puso un centro medido al corazón del área. Desde atrás apareció Pedro Porro con una potencia espectacular para conectar un cabezazo impecable que batió a Schlager. Era el 2-0. Era su primer gol con España. Era, sobre todo, el tanto que terminaba de cerrar una herida abierta desde hacía demasiado tiempo.

Su partido fue completísimo. Disputó los 90 minutos, marcó, ganó duelos defensivos, ofreció una salida constante por su banda y volvió a demostrar que el lateral derecho tiene dueño. El entendimiento con Lamine Yamal fue sobresaliente y permitió a España encontrar superioridades constantemente por ese costado.

Si alguien tenía dudas sobre quién debía ocupar el lateral derecho de la selección, Pedro Porro aprovechó el escaparate más importante posible para responderlas. No lo hizo con palabras. Lo hizo jugando al fútbol. Porque hay historias que sólo podían terminar así. El chico que lloró el día de su debut y que fue señalado tras una noche negra en Glasgow acaba de firmar su redención definitiva en un Mundial. Y, por el camino, parece haber encontrado definitivamente su sitio en la selección española.

El mensaje de Carvajal

Detrás de esa fortaleza también hay referentes. Pedro Porro nunca ha escondido que Dani Carvajal ha sido su gran ídolo. De hecho, el lateral confesó que el ex jugador del Real Madrid fue uno de los primeros en escribirle cuando conoció su convocatoria para este Mundial. Un mensaje de apoyo y confianza que el extremeño guarda con especial cariño. «Es un ejemplo para todos», ha asegurado en más de una ocasión.

Le define como un capitán, una leyenda de la selección española y una persona de una humildad extraordinaria. Quizá por eso, después de una noche como la de Los Ángeles, con un gol, una exhibición y el lateral derecho prácticamente asegurado, Porro sintió que también estaba honrando el legado de su referente.