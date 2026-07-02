La afición española inundó las calles de Los Ángeles con banderas españolas para animar a España en la previa del duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 contra Austria. Una hinchada, como ya es costumbre, que se acordó de Pedro Sánchez con su cánticos.

«Pedro Sánchez hijo de puta», cantó la afición española en Los Ángeles. Un cántico que es habitual en todas las ciudades de nuestro país y que ahora se traslada a Estados Unidos en cada previa de la selección española en este Mundial 2026.