Vota en nuestra encuesta: ¿Hasta dónde llegará España en el Mundial?

La selección española se enfrenta esta noche (21:00) en el Sofi Stadium de Los Ángeles a Austria en la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de fútbol. Los de Luis De la Fuente acabaron primeros del grupo H al sumar 7 puntos tras un decepcionante empate con Cabo Verde (0-0), una cómoda victoria ante Arabia Saudí (3-0) y un triunfo ajustado ante Uruguay (1-0).

Austria, por su parte, fue segunda del grupo J después de cosechar 4 puntos que consiguió ganando a Jordania (3-1), perdiendo con Argentina (2-0) y empatando con Argelia (3-3).

Si España gana a hoy Austria, se mediría el lunes 6 a las 21:00 horas contra el vencedor del Portugal-Croacia. La selección es clara favorita ante Austria, sin embargo hay un dato inquietante que debe evitar cualquier exceso de confianza: en los tres últimos Mundiales España no fue capaz de ganar una sola eliminatoria, cayendo en octavos ante Marruecos en Qatar 2022, ante Rusia en Rusia 2018 y no pasó de la fase de grupos en Brasil 2014.

Hoy debe acabar con esa mala racha para seguir avanzando en un Mundial al que se presentó como una de las principales favoritas. ¿Hasta dónde llegará la selección? Vota en nuestra encuesta.