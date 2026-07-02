España-Austria: primer peaje hacia la gloria

Llegó la hora de la verdad. España afronta este jueves (21:00 horas, horario peninsular español) en el SoFi Stadium de Los Ángeles el primer partido de eliminación directa del Mundial. Ya no hay margen para el error. Delante estará Austria, una de las selecciones más incómodas del torneo, con un fútbol intenso, físico y perfectamente trabajado por Ralf Rangnick. Detrás, una mochila que pesa demasiado: el combinado nacional no supera una eliminatoria mundialista desde que levantó el Mundial en Sudáfrica.

La selección de Luis de la Fuente llega al encuentro después de completar una fase de grupos que ha generado mucho más ruido fuera que dentro del vestuario. España terminó primera con siete puntos, no ha recibido un solo gol y cumplió el objetivo de evitar un cruce mucho más complicado. Sin embargo, el empate ante Cabo Verde y un juego menos brillante del esperado han provocado una corriente de críticas que en la concentración consideran absolutamente desproporcionada.

El vestuario está molesto. Muy molesto. No entienden cómo una selección que llegó al Mundial como una de las grandes favoritas ha pasado en apenas unos días a convivir con un ambiente casi de crisis. Nadie esconde que el equipo debe mejorar, pero tampoco comparten el discurso catastrofista que se ha instalado alrededor de la selección. En Chattanooga siempre han mantenido la misma idea: los Mundiales son una carrera de fondo y el verdadero torneo comienza ahora.

Pedro Porro y Dani Olmo regresan al once

Luis de la Fuente recuperará el dibujo que tan buen resultado le dio frente a Arabia Saudí. Pedro Porro volverá al lateral derecho y Dani Olmo recuperará la titularidad para aportar ese fútbol entre líneas que tanto necesita España frente a un rival que acumula muchos futbolistas por dentro y presiona con enorme agresividad.

La Selección seguirá sin poder contar con Nico Williams ni Yeremy Pino, que continúan recuperándose de sus respectivos problemas físicos, mientras que Víctor Muñoz será uno más del grupo, aunque todo apunta a que comenzará el encuentro desde el banquillo.

Dieciséis años sin ganar un cruce

España también juega contra la historia. La última vez que el combinado nacional superó una eliminatoria en un Mundial fue el 11 de julio de 2010. Aquel día, el gol de Andrés Iniesta frente a Holanda convirtió a España en campeona del mundo.

Desde entonces, el recorrido ha sido muy diferente. En Brasil 2014 la selección quedó eliminada en la fase de grupos, en Rusia 2018 cayó en octavos de final frente a la anfitriona en la tanda de penaltis y en Qatar 2022 volvió a despedirse desde los once metros, esta vez frente a Marruecos. El objetivo ahora es romper una racha que empieza a hacerse demasiado larga para una selección acostumbrada a competir por todo.

Austria, un rival peligroso

Austria no llega a Los Ángeles por casualidad. El conjunto dirigido por Ralf Rangnick se ha convertido en uno de los equipos más incómodos del torneo gracias a una presión altísima, un ritmo de juego asfixiante y unas transiciones ofensivas que castigan cualquier error del rival.

Terminó segunda de su grupo después de derrotar a Jordania, caer frente a Argentina y rescatar un espectacular empate contra Argelia con un gol de Kalajdzic en el minuto 96 que le permitió clasificarse para las eliminatorias. Será la primera vez desde el Mundial de España 1982 que los austriacos disputen una ronda de eliminación directa.

Con David Alaba liderando la defensa, Sabitzer marcando el ritmo del centro del campo, Arnautovic como referencia ofensiva y Lienhart formando una de las parejas de centrales más sólidas del campeonato, Austria representa exactamente el tipo de rival que menos le gusta a España. Presiona arriba, concede muy poco y convierte cualquier pérdida en una ocasión de peligro.

España parte como favorita. Pero en el vestuario tienen muy claro que el cartel no servirá absolutamente para nada cuando el balón empiece a rodar. Ha llegado el momento de demostrar sobre el césped que las críticas han sido exageradas y que esta selección sigue teniendo argumentos para pelear por el Mundial.

España-Austria: posibles onces