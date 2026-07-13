Pedro Porro: «Ojalá pueda llevarle el Mundial a mi abuelo»

Entre todas las personas que han acompañado a Pedro Porro durante su carrera, hay una que ocupa un lugar muy especial. Su abuelo Antonio. A las puertas de una semifinal del Mundial que puede marcar su vida para siempre, el lateral de la selección española reconoce que uno de sus mayores deseos sería poder regresar a casa con el Mundial bajo el brazo para compartirla con él.

«Ojalá el problema sea ese», responde entre sonrisas cuando se le recuerda que su abuelo le ha pedido que le lleve el trofeo. Una conversación que, además, llegará en un día señalado para la familia. «Hoy precisamente le voy a llamar porque es su cumpleaños para felicitarle y esperemos que no me meta mucha tabarra», comenta entre risas. Detrás de la broma se esconde el cariño de un nieto que sabe perfectamente quiénes han estado siempre a su lado, mucho antes de vestir la camiseta de la selección española y disputar un Mundial.

Porque si algo tiene claro Pedro Porro es que buena parte de todo lo que está viviendo también pertenece a su familia. Desde sus primeros pasos en Don Benito hasta consolidarse en la élite del fútbol europeo, nunca le han faltado el apoyo, los consejos y la presencia de los suyos. Tampoco ahora, a miles de kilómetros de España, en plena concentración para una semifinal mundialista.

El lateral no oculta la importancia que tienen tanto sus padres como el resto de su familia y la de su mujer. Todos realizan un esfuerzo constante para acompañarle siempre que el calendario lo permite, recorriendo miles de kilómetros para verle jugar y estando pendientes de él en cualquier momento. Un respaldo silencioso que considera imprescindible para poder rendir al máximo nivel sobre el terreno de juego.

«Mi familia es una parte muy importante de mí. Todo el trabajo que hacen es para verme feliz. Hacen muchísimos esfuerzos para acompañarme, viajan constantemente desde España hasta Inglaterra cuando lo necesito. Tanto mi familia como la de mi mujer son fundamentales para que yo pueda rendir al máximo nivel», explica el internacional español.

En un torneo donde el aspecto mental resulta tan decisivo como el físico, Porro encuentra en los suyos el equilibrio necesario para afrontar la presión de un Mundial. Ellos han estado presentes en los momentos más difíciles, cuando luchaba por hacerse un hueco en la selección española, y también ahora, cuando está a sólo un paso de disputar una final mundialista. Por eso, si España acaba levantando el Mundial el próximo 19 de julio, el lateral tiene claro que ese éxito también será de quienes nunca dejaron de creer en él.