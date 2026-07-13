¿Cuándo es el próximo partido de España en el Mundial 2026?

España ganó a Bélgica en cuartos del Mundial y ya está en semifinales del Mundial 2026. El equipo entrenado por Luis de la Fuente derrotó a los belgas por 2-0 y jugará ante Francia esa ronda de semifinales del torneo. Tras haber superado una fase clasificatoria en la que quedaron primeros, y superar dos rondas eliminatorias ante Austria y Portugal, España siguió con su gran Mundial al ganar a Bélgica y llegar a semifinales.

España, como ganador del encuentro de cuartos, se ha clasificado para la siguiente ronda, semifinales, que se disputará el martes 14 de julio a las 21:00 en el estadio de Dallas (AT&T Stadium). De esta semifinal ya se conoce el partido completo: Francia – España. Los galos se han convertido en la gran favorita para ganar el Mundial gracias a las grandes actuaciones de sus estrellas Mbappé, Dembélé y Olise.

Partidos de España en el Mundial

La selección española comenzó este Mundial siendo una de las grandes candidatas a alzarse con el trofeo de campeón del mundo. Esto se debe a su gran calidad de jugadores y al grupo que han formado, que se refleja en resultados anteriores. En 2024, España se proclamó campeona de Europa y en 2025 llegó a la final de la Nations League.

Su camino en este torneo mundialista no ha sido fácil, pero la campeona de Europa no ha estado por debajo en el marcador en ningún momento y sólo encajó un gol, ante Bélgica en cuartos.

España consiguió hacerse con el liderato del grupo H, donde un empate a cero con Cabo Verde despertó las dudas. En el segundo partido despejó todas esas dudas con un 4-0 a Arabia Saudí. En la última jornada se enfrentó al primer gran nombre del Mundial, donde pasó la prueba ganando 0-1 a Uruguay.

En la primera ronda eliminatoria de dieciseisavos se enfrentó a Austria, donde un sólido 3-0 en Los Ángeles volvió a confirmar a España como favorita del torneo. En octavos de final, España se enfrentó a Cristiano Ronaldo (Portugal), que se jugaría su última baza en un Mundial. Un gol en el primer minuto del descuento de Mikel Merino nos daría el pase a cuartos, después de unos últimos minutos de sufrimiento aguantando el marcador.