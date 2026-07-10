¿Con qué camiseta juega España hoy contra Bélgica en el partido de cuartos de final del Mundial 2026?

Tras vencer a una de las candidatas al título mundial, como era Portugal, España se juega hoy a las 21:00 horas el pase a las semifinales del Mundial contra Bélgica. El SoFi Stadium (Estadio de Los Ángeles) será testigo de un partido que puede suponer un paso histórico para ambos países.

España busca repetir la gesta que consiguió en 2010, alzándose con la copa del mundo, mientras que Bélgica también quiere repetir otra gesta: vencer a España en unos cuartos de final de un mundial como hizo en el Mundial de México (1986).

Qué equipación llevará hoy España

España se vestirá de local para esta gran cita, con los colores propios de la selección, que son el rojo, con pantalones azul marino y medias azules. El diseño incorpora mangas de color azul marino y unas finas líneas amarillas verticales.

¿Con qué camiseta juega Bélgica hoy?

Los diablos rojos sacarán a relucir su equipación visitante, que, lejos de ser una camiseta convencional, les ha funcionado como talismán, debido a que con ella han logrado hacer grandes partidos en las rondas eliminatorias contra Senegal y Estados Unidos.

Los belgas jugarán con su llamativa camiseta alternativa de color celeste con detalles rosados y blancos. Este extravagante uniforme ha causado gran revuelo por la fusión de sus colores y por estar inspirado en la corriente del surrealismo belga y la obra del pintor René Magritte.