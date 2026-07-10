España vs Bélgica hoy en directo | Horario, alineaciones, dónde ver y pronósticos del partido de cuartos de final del Mundial 2026 en vivo online
Sigue en directo el partido de cuartos de final del Mundial entre España y Bélgica
Quedan tres partidos. Tres pasos para alcanzar la cima del fútbol mundial. España ya no juega con la ilusión de una selección que ha llegado lejos. Juega con la convicción de quien siente que está preparada para conquistar el Mundial. Lo transmite en cada entrenamiento, en cada celebración, en cada conversación después de las sesiones de trabajo, cuando buena parte del grupo sigue sobre el césped compartiendo risas mientras el sol cae sobre Los Ángeles, Dallas o donde sea. Luis de la Fuente ha construido algo mucho más grande que un equipo. Ha levantado una familia. Y esa familia afronta este viernes ante Bélgica (21:00 hora peninsular española) el reto más importante desde que comenzó el campeonato. El siguiente paso, siempre es el más importante.
España vs Bélgica, en directo online
«Cuidado con Bélgica». ¿Quién no ha escuchado esa frase cada vez que el calendario se posaba en un nuevo Mundial? Bélgica ha ido de tapada desde 2014 hasta 2022, aunque de más a menos con el paso de los Mundiales. Anduvo siempre como alternativa, pero nunca terminó de romper el cascarón más allá del tercer puesto en Rusia 2018. Cuatro años antes desfallecieron en cuartos de final y cuatro después ni siquiera superó la fase de grupos.
Sin tocar metal se fueron los Hazard, Kompany, Mertens, Alderweireld, Fellaini, Vertonghen, Carrasco… Hoy día queda un puñado de supervivientes, los últimos de Bélgica. Se cuentan con los dedos de una mano. Courtois, Meunier, Witsel, De Bruyne y Lukaku. Tienen ante España la última oportunidad para seguir buscando el trofeo que ansían. De menos a más en el torneo, Bélgica ya ha cuajado la segunda mejor actuación de su historia en un Mundial.
Este viernes buscan las semifinales ante España. Ahí espera la poderosa Francia. «Estamos enfrentándonos a una selección más fuerte que nosotros, pero vamos a defendernos con alma, vida y corazón para seguir adelante», dice Rudi García. Los últimos de Bélgica, contra España y contra el paso del tiempo.
A qué hora juega España hoy
El partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre España y Bélgica está programado para hoy, viernes 10 de julio, a partir de las 21:00 horas. Será en ese momento cuando el pitido del árbitro pare por completo nuestro país, que estará pegado a las pantallas siguiendo muy de cerca la última hora del partido de la selección española.
Quién sería el próximo rival de España
En caso de victoria para el combinado nacional, España se enfrentaría a Francia en las semifinales del Mundial y el partido sería el próximo martes 14 de julio a las 21:00 horas.
Última oportunidad para los supervivientes de la generación de oro de Bélgica
Sin tocar metal se fueron los Hazard, Kompany, Mertens, Alderweireld, Fellaini, Vertonghen, Carrasco… Hoy día queda un puñado de supervivientes de aquella generación de oro, los últimos de Bélgica. Se cuentan con los dedos de una mano. Courtois, Meunier, Witsel, De Bruyne y Lukaku. Tienen ante España la última oportunidad para seguir buscando el trofeo que ansían. De menos a más en el torneo, Bélgica ya ha cuajado la segunda mejor actuación de su historia en un Mundial.
Qué día es la final del Mundial
La fecha de la final del Mundial de Fútbol de 2026 lleva establecida desde el 16 de marzo de 2023, día en que la FIFA aprobó el nuevo formato del que estamos disfrutando este Mundial, donde han participado más equipos y habrá más partidos (48 equipos y 104 partidos). El 19 de julio se disputará la fase final y último partido del torneo. Fecha que pondrá fin a un torneo que comenzó el pasado 11 de junio y nos dejará 39 días de Mundial.
Ranking de goleadores del Mundial 2026
Jugadores tan importantes como Leo Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland han comenzado con muchísima fuerza el Mundial. Tres de las grandes estrellas lideran la tabla de goleadores del torneo. Así, la lucha por la Bota de Oro está muy viva.
Pronóstico de España vs Bélgica
España se juega hoy el pase a las semifinales del Mundial 2026 ante la Bélgica de Rudi García. Se trata de un partido clave para la selección española, que buscará repetir las semifinales que consiguió en la Copa del Mundo 2010. La emoción es máxima y toda España está pendiente de un partido clave en el que las apuestas dan como favorita a La Roja. Vota en nuestra encuesta y dinos quién crees que va a ganar el partido de hoy: España o Bélgica.
Con qué camiseta juega España contra Bélgica
España se vestirá de local para esta gran cita, con los colores propios de la selección, que son el rojo, con pantalones azul marino y medias azules. El diseño incorpora mangas de color azul marino y unas finas líneas amarillas verticales.
¡Bienvenidos al España-Bélgica!
¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del España-Bélgica de los cuartos de final del Mundial 2026. La selección busca las semifinales ante Francia en un partido que pinta a histórico. ¡Vamos!
Rudi García, el seleccionador ‘español’ que ha espoleado a Bélgica
«Si mis abuelos no hubieran escapado de la Guerra Civil, yo sería español», desveló el seleccionador de Bélgica en un buen castellano. Los orígenes de Rudi García (Nemours, 1964) apuntan a España, concretamente a Almería. De Garrucha era su abuelo paterno y materno y de Mojácar su abuela materna. Rudi García nació en París después de que sus abuelos emigraran a Francia tras la Guerra Civil española.