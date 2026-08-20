Mediaset explota el conflicto entre Belén Esteban y Juls en ‘Supervivientes All Stars’: Víctor Janeiro posible concursante

Muy pronto llegará a Telecinco la tercera edición de Supervivientes All Stars en la que varios exconcursantes regresarán a Honduras. Todavía no se ha hecho oficial el casting pero hay un nombre que está sonando mucho: Víctor Janeiro. Este fichaje podría verse como la oportunidad de Mediaset de seguir explotando un tema que está teniendo mucha repercusión en las últimas semanas en la prensa rosa: la guerra entre Juls Janeiro y Belén Esteban.

En pocas semanas, una nueva edición de Supervivientes All Stars llegará a Telecinco con un casting compuesto por antiguos concursantes del reality más importante de la televisión. Mediaset lleva días promocionando el formato y dando pistas, aunque todavía no hay una lista oficial de participantes.

Hoy jueves 20 de julio se ha sabido que es muy probable que Víctor Janeiro sea concursante de Supervivientes All Stars según ha informado Poco Pasa TV. Este fichaje es histórico por un detalle muy concreto.

Víctor Janeiro sería el primer participante de Supervivientes All Stars que nunca ha estado en el programa de Telecinco, aunque sí en el formato, ya que concursó y ganó en 2005 La isla de los famosos: Aventura en África, la versión que hizo Antena 3 del famoso reality de supervivencia.

Janiero sería, pues, el primer concursante de Supervivientes All Stars que nunca ha estado en un programa de Telecinco. Aun así, el fichaje tiene su lógica.

En medio de la polémica entre Juls y Belén Esteban

Recordemos que la familia Janeiro ha vuelto a estar en el ojo de la polémica últimamente gracias a las palabras que Julia Janeiro ha dedicado a Belén Esteban sobre las nepo babies (personas cuyos padres tienen una gran fama, influencia y éxito profesional) continúan dando mucho de qué hablar. Después de que la de Paracuellos publicara en Instagram un texto en el que aseguraba que su hija Andrea no era una nepo baby como otras, la apodada como Juls se dio por aludida y no tuvo reparo en contestar de una manera contundente. «Yo no soy de indirectas, soy más de decir las cosas claras. […] Sin ser hija de mi padre, ella ha sido prácticamente lo mismo, porque se ha pasado la vida hablando de mi padre. […] Es un meme televisivo, se ha pasado toda la vida hablando de Jesulín de Ubrique. Al menos, mis padres tienen clase», sentenciaba.

Ya que ha vuelto la guerra entre Belén Esteban y los de Ubrique, puede ser lógico que se tenga en cuenta a alguien como Víctor Janeiro para entrar en Supervivientes y se pueda alargar la trama.