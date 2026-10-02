Feliciano López reaparece tras el estallido de su guerra judicial con Alba Carrillo: silencio a su regreso de Grecia

Feliciano López ha reaparecido en Madrid apenas dos días después de que trascendiera que ha demandado a Alba Carrillo por una presunta vulneración de su derecho al honor y a la intimidad. El ex tenista ha sido fotografiado este jueves, 1 de octubre, a su llegada a la capital después de pasar los últimos días en Grecia junto a su mujer, Sandra Gago, y sus dos hijos, Darío y Marco. Una vuelta a casa que se produce en plena expectación mediática por el paso que habría dado contra su ex mujer y que, sin embargo, ha estado marcada por la discreción. Feliciano no ha querido hacer declaraciones sobre el procedimiento ni pronunciarse sobre las informaciones que se han conocido en las últimas horas, manteniendo así el silencio que ha adoptado desde que salió a la luz que había decidido llevar el conflicto con Alba a los tribunales.

La noticia de la demanda se conocía el pasado martes, 29 de septiembre, cuando Paloma García-Pelayo desvelaba en Y ahora Sonsoles que Feliciano había emprendido acciones legales contra la modelo. Según explicó la periodista, la demanda habría sido presentada durante este verano y esta misma semana habría sido admitida a trámite. García-Pelayo aseguró además que se trataría de un procedimiento «muy voluminoso» en el que se habrían recopilado diferentes declaraciones realizadas por Alba Carrillo en medios de comunicación a lo largo de los últimos años. El ex tenista habría decidido actuar después de un largo periodo en el que su relación con la modelo y, especialmente, las circunstancias de su separación han continuado generando titulares. Según las mismas informaciones, Feliciano habría considerado que algunas de las declaraciones realizadas públicamente por su ex mujer habían traspasado los límites que estaba dispuesto a aceptar y habría decidido recurrir a la vía judicial para defender sus derechos.

Lo llamativo es que, mientras en España comenzaban a conocerse los detalles de esta demanda, Feliciano se encontraba muy lejos de Madrid y disfrutando de unos días en Grecia junto a su familia. El ex tenista había viajado hasta el país heleno acompañado por Sandra Gago y sus dos hijos con motivo de un compromiso profesional relacionado con el mundo del tenis. Entre los días 28 y 30 de septiembre participó en el tercer capítulo de la serie Iconos del Tenis, una experiencia organizada en el resort One&Only Aesthesis en colaboración con LUX Tennis. Allí volvió a ponerse sobre una pista para dirigir diferentes sesiones y compartir su experiencia con aficionados, en una escapada que también aprovechó para disfrutar del tiempo en familia. De hecho, horas antes de regresar a España, el propio Feliciano compartía en sus redes sociales una fotografía de sus dos hijos, Darío y Marco, disfrutando de la piscina, acompañada de un mensaje en el que aseguraba que echarían de menos aquel lugar.

Sandra Gago también mostró algunos momentos de esta escapada familiar en sus redes sociales. La modelo publicó, entre otras imágenes, una fotografía en blanco y negro en la que aparece Feliciano junto a su hijo pequeño, Marco, en una pista de tenis, ambos con una raqueta en la mano. Una estampa familiar que refleja la normalidad con la que el matrimonio ha afrontado estos días pese a que, prácticamente al mismo tiempo, la noticia de la demanda contra Alba Carrillo volvía a poner el nombre del ex tenista y el de su primera mujer en el centro de la actualidad. La pareja ha continuado así con su vida habitual mientras trascendía una información que reabre una historia que parecía pertenecer a otra etapa de sus vidas y que, una década después de su separación, vuelve a adquirir una dimensión judicial.

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A su regreso a Madrid, Feliciano ha mantenido precisamente esa misma actitud. El ex tenista no ha querido alimentar la polémica ni ofrecer públicamente su versión sobre los motivos que le han llevado a presentar la demanda, y su primera reaparición tras conocerse la noticia se ha producido sin declaraciones sobre Alba.

El origen del enfrentamiento entre Alba Carrillo y Feliciano López

El enfrentamiento entre ambos tiene su origen en una relación que terminó hace ya diez años, pero que ha continuado muy presente en el discurso público de Alba Carrillo. Feliciano López y Alba Carrillo se casaron el 17 de julio de 2015 en Toledo, aunque su matrimonio apenas duró unos meses. En 2016, la pareja confirmó su separación, poniendo punto final a una relación que había estado rodeada de una enorme expectación desde el principio. Desde entonces, sus caminos han sido muy diferentes: Feliciano rehízo su vida junto a Sandra Gago, con quien se casó en 2019 y tiene dos hijos, mientras Alba ha continuado desarrollando su carrera en televisión y como modelo. Sin embargo, las referencias a aquel matrimonio y a su ruptura han seguido apareciendo en diferentes entrevistas y programas, convirtiéndose con el paso del tiempo en uno de los capítulos más conocidos de la trayectoria mediática de la modelo.