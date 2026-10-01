Ni dinero ni indemnización: esto es lo que Feliciano López exige a Alba Carrillo ante la Justicia

Feliciano López ha dicho basta. Después de varios años planteándoselo, el tenista ha tomado acciones legales contra Alba Carrillo (la mujer con la que estuvo casado once meses) por intromisión al derecho al honor y a la intimidad. Ha sido la periodista Paloma García-Pelayo la encargada de sacar a la luz esta información, asegurando que han sido las diferentes declaraciones y calificativos que la televisiva ha dedicado al tenista los que han provocado esta situación.

Hasta ahora, solo había trascendido que la denuncia fue interpuesta este verano y que ya había sido admitida a trámite. Sin embargo, las exigencias de Feliciano a Alba seguían siendo toda una incógnita. Pero en medio de la expectación generada por el caso, Pilar Vidal ha arrojado algo de luz sobre el asunto desde el plató de Y ahora Sonsoles, donde ha revelado un dato clave: el tenista no busca ningún tipo de compensación económica.

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«A mí Feliciano no me ha contestado. Me han comentado que estaba de viaje. Le he acosado con llamadas y mensajes. Pero alguien cercano a él me ha dicho que no tiene ningún interés económico. El único interés que tiene es que se calle. Quiere que no vuelva a hablar de él jamás. Ni en público, ni en ningún programa, ni en ningún sitio. Que no le mencioné», explicaba la periodista. Según la mencionada, ya existen sentencias que obligan a otras personas a dejar de hablar de alguien. Por lo tanto, Feliciano podría tener posibilidades de cumplir su deseo. Pero lo cierto es que solo el tiempo y la sentencia definitiva lo confirmarán.

La reacción de Alba Carrillo a la demanda

Tras conocerse esta denuncia, Alba Carrillo se ha limitado a confirmar que a ella, por ahora, no le había llegado ninguna notificación. «De lo que han dicho, a mí no me ha llegado nada. Si tiene que llegar, ya llegará», comentaba a la revista Semana. Unas palabras que, además de no negar que el procedimiento exista, coinciden con las declaraciones de Pilar Vidal, quien también aseguró, según sus propias fuentes, que la modelo aún no había recibido la demanda. «Feliciano la presenta en Pozuelo de Alarcón, que es la jurisdicción que a él le corresponde porque está empadronado allí. Y ella, como está empadronada en otra zona de Madrid. Entonces la tiene que recibir en otra zona. Y todavía no la ha recibido», sentenciaba.

Sea como fuere, los nombres de Alba Carrillo y Feliciano López vuelven a unirse diez años después de su separación, aunque en esta ocasión lo harán para verse las caras en los tribunales y escribir un nuevo capítulo de la guerra mediática que mantienen desde entonces.