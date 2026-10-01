HBO Max explota la marca de ‘los Javis’: preparan una serie que resucita los atroces crímenes de Tor

En un movimiento estratégico de lo más oportuno, HBO Max ha aprovechado la ola de popularidad y proyección internacional que arrastran los Javis con La bola negra, hasta el punto de perfilarse con fuerza hacia la carrera de los premios Oscar, para anunciar su nueva apuesta dramática: la adaptación a la ficción del caso Tor, narrada en una serie. La plataforma ha unido el talento meteórico de Javier Ambrossi y Javier Calvo con el exhaustivo universo periodístico de Carles Porta para trasladar a la pantalla la sobrecogedora historia que desangró a una pequeña aldea del Pirineo catalán, marcada por la ambición, la miseria y el aislamiento.

La serie sobre los atroces crímenes reales de Tor estará producida por Javier Calvo y Javier Ambrossi a través de su sello, Suma Content, en estrecha colaboración con Luminol Media y el propio Carles Porta. Tras el reconocimiento de sus anteriores trabajos, los Javis asumen la producción ejecutiva de una obra de suspense y drama humano. El guion de la ficción correrá a cargo de dos nombres de acreditado prestigio, Eduard Sola y Fran Araújo, respaldados por una trayectoria llena de reconocimientos.

Sola destaca por firmar los aclamados guiones de series galardonadas en los Premios Feroz, como Querer, y producciones de enorme éxito, como El cuerpo en llamas, además de triunfar en el cine con Casa en flames. Por su parte, Fran Araújo cuenta en su haber con ficciones televisivas de referencia ampliamente premiadas, como Hierro, Rapa, Apagón y La peste, así como el éxito cinematográfico Un año, una noche. Ambos son especialistas en tejer narrativas donde la tensión psicológica y las aristas emocionales de los personajes ocupan el centro del relato.

En cuanto a Carles Porta, que ha dedicado cerca de tres décadas a la investigación periodística del caso -desde sus primeras crónicas hasta el célebre libro Tor. La montaña maldita y la posterior docuserie-, participará activamente en la producción para garantizar que el relato guarde fidelidad con la esencia del enigma.

HBO Max ha aprovechado el momento reputacional que atraviesan los Javis y su incontestable hegemonía creativa, cuyo impacto mediático y crítico ha consolidado su nombre como sello de prestigio, audacia e interés masivo dentro y fuera de España. Vincular su visión estética y narrativa al rigor documental de Carles Porta genera una expectación inmediata, y posiciona a la serie como una de las apuestas originales más ambiciosas de la plataforma para generar revuelo previo a su estreno.

Qué ocurrió en Tor: los hechos reales

El origen de los hechos reales que asolaron la franja del Pirineo catalán se remonta al año 1896, cuando las trece familias que habitaban Tor constituyeron una sociedad de copropietarios para proteger la explotación del monte frente a terceros. Sin embargo, los estatutos fijaban una cláusula arcaica: para mantener los derechos de propiedad sobre la montaña, era condición indispensable mantener el fuego encendido en el pueblo durante todo el año, por lo que había que residir allí de forma continuada.

Con el paulatino despoblamiento rural, la montaña -un territorio estratégico no sólo por sus recursos forestales, sino por su posición fronteriza ideal para el contrabando con Andorra y proyectos de pistas de esquí- se convirtió en el botín disputado entre dos bandos irreconciliables.

Por un lado, se situaba el bando de Josep Montané, alias Sansa, un vecino solitario que optó por permanecer en el pueblo todo el año para reclamar la propiedad íntegra del territorio en virtud de los estatutos. Por el otro lado se encontraba el bando de Jordi Riba, alias Palanca, enfrentado radicalmente a Sansa por la gestión de la montaña y los negocios asociados a la zona fronteriza.

La escalada de tensión desembocó en tragedia. En julio de 1980, un violento tiroteo entre leñadores y matones a sueldo de las distintas facciones se cobró las dos primeras vidas. El conflicto judicial prosiguió durante quince años hasta que, en febrero de 1995, un juez resolvió declarar a Sansa como dueño único de la montaña por ser el único habitante con residencia permanente. La sentencia no trajo paz, sino la condena del propio litigante: apenas cinco meses después del fallo judicial, Josep Montané fue hallado muerto en su casa de Tor con severas muestras de violencia.

Tres asesinatos, decenas de interrogatorios, secretos familiares sepultados por la nieve y ningún culpable condenado sumieron a la comunidad en un halo de leyenda negra que perdura hasta hoy. Ese choque entre el aislamiento ancestral de la alta montaña y las miserias de la ambición humana es la materia prima con la que Los Javis, Porta, Sola y Araújo darán forma a una producción llamada a convertirse en la gran apuesta de HBO Max.