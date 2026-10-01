En Netflix prometen un «estreno amplio» en cines para la secuela de la película más vista de su historia

Algo está cambiando en Netflix. No, no nos referimos a una subida en las tarifas o a un aumento de las interrupciones publicitarias de su plan básico. La “gran N roja” está renegando de su hasta ahora reeestrictiva política de exhibición en salas. El ejemplo de ello son los 47 días que la plataforma le ha dado en los cines estadounidenses al fenómeno del audiovisual patrio, La bola negra. Pero ese récord de permanencia en el patio de butacas no parece un caso aislado. Al menos no cuando hablamos de los productos estrella de la compañía. Por eso, hace algunas horas Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, ha prometido un “estreno amplio” en cines para la secuela de la película más vista de su historia: Las guerreras k-pop 2 tendrá un recorrido por la gran pantalla digno de las actuaciones musicales de Rumi, Mira y Zoey.

Estrenada en el catálogo del estudio californiano en el verano de 2025, Las guerreras k-pop fue desechada por Sony Pictures, al pensar que el título iba a fracasar en la cartelera. A posteriori, el error de cálculo fue evidente al vender el proyecto a Netflix, renunciando por el camino a las ganancias por reproducción o merchandising. El resto es historia. Las guerreras k-pop lidera el ranking actual de la marca de vídeo bajo demanda con más de 325 millones de visualizaciones. Una repercusión inédita y sorprendente que llevó a activar el desarrollo de una continuación cuyo éxito tendrá, según asegura Sarandos, una permanencia prolongada en el box office internacional. No obstante, ¿quiere decir esto que la líder del streaming se plantea una transformación total dentro de su modelo de exhibición? Sí y no. En una charla reciente, el mandamás de la productora aseguró que estaban estudiando la posibilidad de ofrecer una ventana comercial en cines para el sector del público que reclama ese espacio sin, por otro lado, perjudicar el valor de poseer una suscripción mensual.

Ted Sarandos promete un gran estreno en cines para ‘Las guerreras k-pop 2’

Charlando con Bloomberg Screentime, Sarandos prometió un amplio estreno en cines para la continuación del título dirigido por Maggie Kang y Chris Appelhans. No concretó el número de días, pero seguramente la cifra de la cinta de Los Javis se quede incluso corta a su lado, a pesar de no haber concretado un número exacto de días en las salas. Tal y como reveló, el ejecutivo está meditando de qué forma dan ese salto a la taquilla:

“Lo que estamos haciendo es analizar este modelo y preguntarnos: ‘Bien, ¿cómo podemos atender a los cinéfilos que quieran ver esta película en el cine?’ Y ‘¿Cómo podemos no perjudicar el valor para Netflix? ¿Cómo podemos posicionar la película de la mejor manera posible a nivel mundial?”.

Sarandos: «Las películas que recaudan en taquilla no necesariamente tienen más éxito en Netflix»

En la charla con el medio, Sarandos contó que la expansión de la presencia de la plataforma en salas de cine tiene como objetivo llegar a un público apasionado allí donde se encuentra, y aclaró que “las películas que recaudan en taquilla no necesariamente tienen más éxito en Netflix”.

Aunque se debe diferenciar de las apuestas autorales como La bola negra de productos como la futura Las guerreras k-pop 2, quizás la panacea de ese mix se concentre sobre todo en las producciones familiares que los espectadores están dispuestos a ver una y otra vez.

En el futuro, aparte de la secuela, Netflix planea darle también un estreno masivo a la cinta animada Charlie vs. the Chocolate Factory y por supuesto, a la adaptación de Las Crónicas de Narnia de Greta Gerwig, Las Crónicas de Narnia: El sobrino del mago.

¿Cuándo se estrenará ‘Las guerreras k-pop 2’?

Desgraciadamente, los fans de HUNTR/X todavía tendrán que esperar para ver más aventuras de la girl band cazademonios. Las guerreras k-pop 2 tiene programada su llegada a los cines en 2029, sin todavía una fecha fija en el calendario.