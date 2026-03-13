Ya es una realidad: Netflix confirma la secuela de la película más exitosa de su historia

Era un secreto a voces, pero por fin se ha hecho oficial: Netflix confirma el desarrollo de Las guerreras k-pop 2. De forma completamente inesperada, la cinta dirigida por Chris Appelhans y Maggie Kang aterrizó en la plataforma como un ciclón viral imparable, rompiendo por el camino todo tipo de récords. La primera aventura musical de las guerreras Rumi, Mira y Zoey es la película más vista de la historia de la «Gran N roja», acumulando más de 320 millones de visualizaciones. Y como era de esperar con ese impacto masificado, ni Sony Pictures Animation ni la empresa liderada por Ted Sarandos y Greg Peters podían dejar marchar a su gallina de los huevos de oro. Sobre todo en una actualidad cinematográfica donde no abundan las nuevas propiedades intelectuales.

Netflix no revela demasiados detalles de Las guerreras k-pop 2, aunque sí tenemos ahora la luz verde de un estudio que volverá a contar con Appelhans y Kang en la dirección. Ambos han firmado un acuerdo exclusivo de guion y dirección de varios años con la marca de vídeo bajo demanda, siendo este el primer capítulo colaborativo de los realizadores con la líder del streaming tras el nuevo contrato. Eso sí, no conocemos ni parte de la trama ni la fecha en la que podría llegar la secuela. Sabemos que no será una cita próxima en el calendario, pues el costoso desarrollo de los títulos de animación está ahí. Así que probablemente Netflix no lance Las guerreras k-pop 2, al menos, hasta 2028.

Netflix da luz verde a ‘Las guerreras k-pop 2’

En la confirmación de la noticia, tanto Appelhans como Kag quisieron poner en valor la apuesta de Netflix por Las guerreras k-pop 2 en un comunicado. «Como cineasta coreana, me siento inmensamente orgullosa de que el público quiera más de esta historia y de nuestros personajes coreanos», comenzaba exponiendo una Kang que infirió en que lo que habíamos visto tan «sólo era el principio» de este universo melódico repleto de canciones, coreografías, demonios y combates sobrenaturales.

Por su parte, Appelhans infirió en el agradecimiento de poder continuar la senda narrativa del trío de cantantes y luchadoras: «Estos personajes son como una familia para nosotros; su mundo se ha convertido en nuestro segundo hogar. Nos entusiasma escribir su próximo capítulo, desafiarlos y verlos evolucionar, y seguir ampliando los límites de la integración entre la música, la animación y la historia».

Por último Bela Bajaria, directora de contenido de Netflix, agradeció la suerte de poder contar con el tándem creativo en el producto más exitoso de la compañía: «Estamos sumamente orgullosos de profundizar nuestra colaboración con ellos y, junto con nuestros socios de Sony Pictures Animation, construir este universo de maneras que sorprenderá y deleitará a los fans de todo el mundo»

Con grandes posibilidades en los Oscar 2026

Más allá de su evidente triunfo en el streaming, Las guerreras k-pop tienen el próximo día 16, la oportunidad de hacer historia en la alfombra roja. El filme está nominado en las categorías de mejor canción por Golden y en la de, por supuesto, mejor largometraje de animación. Y sí, tiene grandes probabilidades en ambas de alzarse con sendas estatuillas doradas.