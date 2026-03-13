Dónde ver la saga Torrente: el streaming también vive del éxito taquillero de Santiago Segura

Este fin de semana, Santiago Segura estrena Torrente presidente. La esperada nueva película de la exitosa franquicia comercial ha conseguido recaudar en nuestro país más de 80 millones de euros. Cifras escandalosas para el nivel de repercusión que las producciones nacionales suelen tener en España. Desconocemos todavía, si con su sexta entrega, Segura logrará una repercusión económica del calibre de las anteriores aventuras del policía corrupto. Por el momento, lleva 150.000 entradas vendidas en la preventa, lo que le asegura que mínimo, el título aunará en su primer fin de semana alrededor del millón de euros. Sin embargo, la taquilla no es el único espacio audiovisual donde José Luis Torrente será tendencia. Pues la llegada de la secuela tardía traerá presumiblemente un rebrote de visualizaciones de la saga en las plataformas online. Pero ¿dónde podemos ver las películas de Torrente en el streaming?

¿Dónde podemos ver la saga Torrente en el streaming?

‘Torrente, el brazo tonto de la ley’ (1998)

Fue la primera y la única vez en la que la Academia española quiso valorar el trabajo de Segura. La cinta que lo empezó todo, aparte de ser un fenómeno de nuestra cartelera, logró tres nominaciones y dos premios Goya; uno a la mejor dirección novel para el propio Segura y otro al mejor actor de reparto para Tony Leblanc.

Dónde está disponible: Netflix

‘Torrente 2: Misión en Marbella’ (2001)

La secuela llegó tres años después y aquí el de Carabanchel optó por llevar a su despreciable personaje al terreno de la sátira de espías, riéndose bien a gusto de las cintas de James Bond. Para ello, Torrente viaja a Marbella, donde comienza a investigar a Spinelli, un peligroso traficante de armas al que da vida José Luis Moreno.

Dónde está disponible: Netflix y Atresplayer

‘Torrente 3: El protector’ (2005)

Con la franquicia ya establecida como una mina de oro, los fans de la franquicia no podían evitar preguntarse cuándo y dónde podrían ver la siguiente entrega de Torrente, en una época en la que ni se completaba ls existencia de la palabra «streaming». El regreso del «brazo tonto de la ley» era ya un fenómeno tipo evento, una tradición patria para ver barbaridades y encontrar cameos de famosos.

Dónde está disponible: Netflix y Tivify

‘Torrente 4: Lethal Crisis’ (2011)

Apuntándose a la moda del 3-D, Santiago Segura llevó la tendencia caduca de la industria norteamericana al espacio más zafio y vulgar del séptimo arte. Además de quejarse por no obtener ni siquiera una nominación en la categoría de efectos especiales. Contando con Kiko Rivera como escudero, Lethal Crisis es la segunda película más exitosa de la saga, sólo por detrás de Torrente 2.

Dónde está disponible: Netflix

‘Torrente 5: Operación Eurovegas’ (2014)

Con la vuelta reciente del fan número uno de El Fary, dónde ver la saga Torrente en el streaming es una de las cuestiones clave para todos aquellos que quieren acudir al estreno de Torrente presidente. Porque tras una década desde el estreno de la última trama del detective, la mayoría de suscriptores acudirán sobre todo, al capítulo anterior más reciente de la historia del desvergonzado y miserable protagonista.