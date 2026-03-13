Es top 1 en más de 60 países y no se habla de otro cosa: la serie de Steven Spielberg que está triunfando en Netflix

Todos recordamos como el director Steven Spielberg logró con la película Jurassic Park cambiar todo lo que pensábamos sobre estos animales prehistóricos. Ahora Spielberg sorprende a los usuarios de Netflix con la serie documental Los dinosaurios que se ha estrenado el pasado 6 de marzo y está narrada por el conocido actor Morgan Freeman. Una original serie documental que se ha logrado posicionar en lo más alto del Top 10 de la plataforma de streaming en más de 60 países y que cuenta con numerosas valoraciones positivas de los críticos y los usuarios de Netflix. La docuserie Los dinosaurios cuenta solo con 4 episodios de alrededor de 45 minutos cada uno aproximadamente y narra la evolución, la hegemonía y la desaparición de estos animales que dominaron la Tierra durante los 165 millones de años. Una serie documental que seguro les encantará a los interesados por la prehistoria y por estos increíbles animales a los que muchos veían como «lagartos terribles»,

La miniserie documental Los dinosaurios ha sido producida por Steven Spielberg y ha contado con la colaboración de George Lucas. Además, esta docuserie ha contado con Dan Tapster, Keith Scholey y Alastair Fothergill, los creadores de La vida en nuestro planeta que también se puede ver en Netflix. Un documental en el que Spielberg ha utilizada tecnología CGI de última generación para recrear con precisión a los reptiles prehistóricos, lo que ya había hecho hace 33 años en su película Jurassic Park. Esta película nació de la novela Jurassic Park de Michael Crichton que se publicó en 1990 y que adaptó Spielberg en 1993.

Solo hay que ver los escasos dos minutos de su tráiler, que se convirtió en un fenómeno viral, para comprender la envergadura de este proyecto de Spielberg que sorprende por su impactantes recreaciones de estos animales y cómo recrea su forma de vida en la Tierra durante 165 millones de años en la prehistoria.

¿Qué se cuenta en la serie documental de Netflix Los dinosaurios?

La serie documental Los dinosaurios sorprende a los que ya vieron hace años la película Jurassic Park en 1993 y todavía más a los que no vieron esta cinta. En esta docuserie se hace un recorrido desde los primeros hasta los últimos dinosaurios y se van repasando las fuerzas que influyeron en su evolución y extinción.

Un éxito ya a nivel mundial en el que el conocido actor Margan Freeman, en la versión original en inglés, va describiendo la vida de estos prehistóricos animales. Como explica la sinopsis oficial de Netflix: «Desde los primeros dinosaurios hasta los últimos, esta gloriosa serie documental examina sus 165 millones de años en la Tierra y las fuerzas que moldearon su evolución».

Para recrear los diferentes escenarios y las distintas especies de dinosaurios con este realismo sus creadores han utilizado el CGI, un gran adelanto tecnológico que le ha permitido a Steven Spielberg lograr este resultado. Esta docuserie va explorando la diversidad de los dinosaurios, sus estrategias de supervivencia y los cambios ambientales que marcaron su historia y no solo pretende entretener, sino también aportar conocimiento científico sobre la vida de los dinosaurios accesible a un público amplio.

La saga de Jurassic Park

La película de Steven Spielberg fue el pistoletazo de salida para esta franquicia que ha ido creciendo con 6 películas más, series de animación, cómics, videojuegos y un gran número de productos de todo tipo. Pero los fans de Spielberg han criticado que las entregas más recientes se han ido alejando del espíritu la primera película y que la saga ya no logra transmitir el mismo realismo que Jurassic Park.

Sin embargo, esta nueva serie documental producida por Amblin Documentaries y Silverback Films, responsables también de La vida en nuestro planeta, se ha convertido en unos días en un éxito en todo el mundo gracias al gran realismo y la espectacularidad de su tráiler.

El secreto de su éxito puede estar en que aunque este documental se ha afrontado desde el rigor de la precisión científica en todo momento se ha valorado también el espectáculo visual que se podía ofrecer a los espectadores. Gracias a las técnicas de animación digital se logra recrean de forma realista la vida de estos animales y mostrar cómo comían, luchaban o se movían en un mundo en el que todo cambiaba rápidamente.

Esta serie documental de Netflix es todo un regalo para los fans del director Steven Spielberg que 33 años después del estreno de Jurassic Park logran disfrutar de la recreación de este director del mundo de estos enormes y misteriosos animales. Los dinosaurios es una nueva y original docuserie que si os gusta el tema de los animales prehistóricos y de la evolución de las especies, no os podéis perder.