Locura total por los dinosaurios de Spielberg: 7 millones de visitas en días

El rey Midas de Hollywood lleva más de medio siglo conquistando a la audiencia. Da igual si se trata del género de la ciencia ficción, las aventuras o si hablamos de un drama bélico. Steven Spielberg es por derecho propio, el cineasta por excelencia. Aquel que ha logrado ser encumbrado por la crítica y por varias generaciones de espectadores. Pensar en él es imaginarnos a Indiana Jones, sentir el nerviosismo ante la amenaza de un escuálido o emocionarnos frente a la brutalidad inicial del desembarco de Normandía de Salvar al Soldado Ryan (1998). Pero, si hay un título que ha marcado la niñez de los cinéfilos, ese es Jurassic Park (1993). Y ahora, todos los fans de las gigantescas criaturas están de enhorabuena, porque la nueva miniserie documental de Spielberg en Netflix promete recuperar esa ilusión por los grandes reptiles prehistóricos.

Titulado simplemente Los dinosaurios, este recorrido por el auge y la caída de los imponentes seres tendrá únicamente cuatro episodios. Eso sí, todos narrados por la épica voz (en la versión original) del actor Morgan Freeman. Característica que le otorga al producto una esencia con claras reminiscencias a La vida en nuestro planeta. El cual también cuenta con la voz en off del ganador del Oscar. Todavía no se ha estrenado, pero la miniserie de Spielberg en Netflix ya bate récords simplemente con los números promocionales de su tráiler. En pocos días, el documental acumula más de siete millones de visitas. No obstante ¿por qué existe realmente esta expectación con un proyecto a priori, tan de nicho?

La nueva miniserie de Spielberg para Netflix

Aparte de la narración icónica de la considerada como «la voz de Dios», el reclamo del tráiler se debe al trabajo de recreación de imágenes por Industrial Light & Magic (ILM). Este estudio fue el encargado de desarrollar la primera Jurassic Park y ahora coincidiendo con el 50 aniversario de su fundación, ha trabajado mano a mano con paleontólogos de medio mundo para certificar un gran rigor científico.

https://youtu.be/y4ZBSzYUTL0?si=1VrcKu0px3amU66t

Así y bajo un fotorrealismo extremo con modelos CGI sobre entornos naturales grabados, las imágenes proporcionadas nos permiten ver incluso el movimiento de los músculos y las diferentes texturas de la piel. Además ILM ha logrado generar extensiones de ecosistemas que replican los climas del jurásico. La compañía es también responsable de haber formado parte del desarrollo de la tecnología detrás de la saga Avatar. Si a todo esto le sumamos cómo las redes han comentado y analizado cada detalle del adelanto, no es de extrañar que Los dinosaurios haya vuelto a ser una tendencia en las redes sociales.

La miniserie, aparte de estar producida por Spielberg, cuenta con el apoyo total de Netflix en su distribución exclusiva. Está creada por Dan Rapster, Keith Scholey y Alastair Fothergill.

¿Cuándo se estrena?

Los dinosaurios lanzará sus cuatro capítulos de golpe-tal y como nos tiene acostumbrados Netflix-el próximo 6 de marzo.