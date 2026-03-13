Sonsoles Ónega confiesa cómo le afectó la polémica de su premio Planeta: «El éxito no suaviza el dolor»

Sonsoles Ónega ha hablado abiertamente de cómo le afectó la polémica surgida a raíz de que le otorgaran el premio Planeta por Las hijas de la criada, cuando se puso en entredicho que lo hubiera ganado por méritos propios. Una campaña de descrédito que también afectó a su padre, tal y como ha relatado días después de la muerte de éste, Fernando Ónega.

«Lo que más duele es que cuestionen tu vocación, porque no hay explicación racional para la pulsión creativa», ha explicado la escritora. Sonsoles Ónega vendió más de medio millón de ejemplares de Las hijas de la criada, cifra que pocos títulos alcanzan en la actualidad, aunque la presentadora ha revelado que cuando se publicó el libro no fue el boom en ventas que podría haber sido desde un principio, sino que el éxito llegó después, con la publicidad del boca-oreja. Así, se interpreta que la controversia habría podido afectar a las ventas. Sin embargo, «el dolor no lo suaviza el éxito», ha señalado.

«Me hizo daño el cuestionamiento del origen de algo tan vocacional, tan esclavo, como la literatura. Me descolocó», ha explicado la periodista. «Hay mucha gente a la que le piden libros, a mí no», ha añadido, en relación a los autores que escriben por encargo de la editorial. A ella, que escribe por vocación, ha subrayado, la campaña de descrédito le hizo «dudar de sí misma»: «Sabía que sólo me recolocaría volver a escribir».

Sonsoles Ónega: «Fue una novela escrita con rabia»

Esa frustración hizo que su nuevo libro, Llevará tu nombre, fuese «una novela escrita con rabia». La buena acogida del libro premio Planeta 2023 «no lo compensó». «Tengo una base de lectores fantástica, pero en aquel momento no me compensaba. Además, el éxito fue posterior, la novela fue creciendo poco a poco», ha detallado.

«Me dolió», ha insistido. De hecho, ha contado que su padre le decía «deja de hablar de las críticas», pero le resultaba imposible porque parecía que se hubiera «convertido en un volcán en erupción».

«Ahora me parece que todo eso no era importante, con la muerte de mi padre. Él era duro en la expresión de sus emociones, pero sé que sufrió con esto», ha añadido Sonsoles Ónega en una entrevista con Mara Torres (El Faro).

La periodista ya se ha reincorporado al trabajo tras la muerte de Fernando Ónega, después de «unos días de silencio, de bajar a los infiernos de la muerte» para «subir y saber que nos está cuidando». De Llevará tu nombre, su padre llegó a leer 152 páginas del primer ejemplar impreso, en el hospital.