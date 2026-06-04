Horario y dónde ver la corrida de toros de Emilio de Justo, Borja Jiménez y Víctor Hernández en Las Ventas por San Isidro hoy

La Feria de San Isidro 2026 ya entra en su fase decisiva y, como suele ocurrir cada año, el ambiente en Plaza de Toros de Las Ventas se vuelve aún más intenso. Las tardes pesan más, el público exige más y los carteles empiezan a marcar el balance real del ciclo y este jueves 4 de junio no es una excepción, de modo que si deseas ver la corrida de toros de hoy con Emilio de Justo, Borja Jiménez y Víctor Hernández, toma nota porque vas a poder seguirla por televisión.

En el caso de la corrida de hoy jueves, la expectación ha ido creciendo en los últimos días hasta el punto de que el cartel de no hay billetes se colgó con bastante antelación. Y no es casualidad teniendo en cuenta la combinación de nombres, el momento de los toreros y el tipo de ganadería, de modo que se ha convertido esta corrida en una de las más esperadas de toda la feria. En el ruedo se darán cita tres perfiles muy distintos, pero perfectamente complementarios: la solidez de Emilio de Justo, el momento de eclosión de Borja Jiménez y la ambición sin complejos de Víctor Hernández así que si te has quedado sin entradas o no puedes ir a las Ventas, te ofrecemos las opciones que tienes para ver la faena en directo desde casa.

A qué hora es la corrida de hoy en Las Ventas

El festejo comenzará a las 19:00 horas en la plaza madrileña, dentro del calendario oficial de la Feria de San Isidro 2026 y tal y como ha pasado con el resto de festejos ya celebrados.

Se lidiarán seis toros de la ganadería de Jandilla, con procedencia también de Vegahermosa, un hierro que en Madrid suele traducirse en exigencia máxima. En cuanto al cartel, ya lo sabemos: Emilio de Justo, Borja Jiménez y Víctor Hernández son los tres toreros que veremos esta tarde, por lo que supone una terna que mezcla experiencia, momento y proyección en una de esas tardes donde todo puede pasar.

Dónde ver la corrida de San Isidro hoy en directo

Quienes no puedan acudir a la plaza tienen una opción clara para seguir el festejo en directo. La corrida se retransmite gratis a través de Telemadrid, que está ofreciendo de hecho, toda la Feria de San Isidro, también en su web y app mediante su propia plataforma TLMad +.

Además, la señal también puede verse fuera de la Comunidad de Madrid mediante plataformas como Movistar Plus+ y Orange TV, lo que amplía bastante el acceso para aficionados de toda España.

Corrida de toros de Emilio de Justo, Borja Jiménez y Víctor Hernández

Más allá del cartel, lo que realmente dispara el interés de la tarde es el contexto de cada uno de los toreros con Emilio de Justo como el nombre consolidado. El extremeño ha salido por la Puerta Grande de Las Ventas en varias ocasiones y mantiene una relación muy especial con el público madrileño. Su concepto clásico, templado y sin artificios suele encontrar eco en esta plaza. Para él, esta tarde no es solo una más sino que es una oportunidad de reafirmar su posición como uno de los toreros más fiables del circuito.

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Borja Jiménez, por su parte, atraviesa uno de los momentos más interesantes de su carrera. Tomó la alternativa en 2015 en Sevilla, con Juan Antonio Ruiz Espartaco como padrino, y desde entonces ha ido construyendo un camino sólido. En Madrid ya sabe lo que es triunfar con fuerza, habiendo abierto varias veces la Puerta Grande, la última en 2025. Pero esta semana tiene un añadido y es que el domingo afronta un reto mayúsculo en solitario en Las Ventas y lo que ocurra hoy puede marcar por completo ese compromiso.

Por último, Víctor Hernández representa el empuje de la nueva generación. Tomó la alternativa en 2023 en Alcalá de Henares con El Fandi como padrino y dejó huella desde el principio. Ya como novillero había abierto la Puerta Grande en Madrid, y como matador ha demostrado valor y capacidad, incluso en situaciones límite, como la cornada sufrida en la pasada Feria de Otoño. Este año, además, está anunciado en citas de máxima relevancia, lo que confirma que viene dispuesto a consolidarse.

Toros de Jandilla y Vegahermosa

Si hay un elemento que puede cambiar por completo el guion de la tarde es el ganado. Los toros de Jandilla, junto a Vegahermosa, suelen ofrecer ese punto de movilidad y casta que obliga a los toreros a estar muy por encima. No son animales cómodo sino que exigen colocación, mando y capacidad de aguante. Pero cuando el torero logra acoplarse, el resultado puede ser de alto nivel, con faenas que calan profundamente en los tendidos de Madrid, donde el público es especialmente exigente. Por eso esta corrida genera tanta expectación. Porque no se espera una tarde fácil, sino todo lo contrario, una de esas en las que se mide de verdad a los toreros.