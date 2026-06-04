El ‘ayusista’ Dancausa liderará las Nuevas Generaciones del PP tras llegar a un pacto con sus dos rivales

Los aspirantes a presidir Nuevas Generaciones del PP han sellado un acuerdo de unidad antes del XVI Congreso que la organización juvenil popular celebrará los días 10 y 11 de julio en Valladolid. Ignacio Dancausa, presidente de NNGG en Madrid y hombre de confianza de Isabel Díaz Ayuso, encabezará una candidatura única junto al murciano Antonio Landáburu, quien asumirá la vicepresidencia.

Ambos habían alcanzado por separado los avales mínimos exigidos por el reglamento —un mínimo de 250 firmas, de las cuales al menos 140 deben proceder de siete comunidades autónomas distintas con no menos de 20 en cada una— antes de que expirara el plazo el pasado miércoles 3 de junio.

«Tras haber alcanzado los dos candidatos los avales necesarios para presentarnos al XVI Congreso de Nuevas Generaciones de España, hemos decidido unirnos para construir el mejor proyecto posible», aseguraron en el comunicado difundido en redes sociales.

En un vídeo grabado junto a Candela Anglés —diputada del PP en las Cortes Valencianas que también aspiraba a la presidencia de NNGG—, los tres dirigentes juveniles explicaron que han optado por aunar su «fuerza» de cara al cónclave de julio. La incorporación de Anglés al proyecto supone que los tres principales aspirantes confluyen en una sola candidatura.

El comité organizador del congreso se reunía este mismo miércoles 4 de junio para la proclamación oficial de las candidaturas. Con el acuerdo cerrado, el partido afrontará el relevo generacional en sus juventudes sin competencia interna, en lo que supone una apuesta por la cohesión en un momento de creciente protagonismo de la corriente ideológica ligada a la presidenta madrileña.

El desenlace contrasta con la tensión que había marcado las semanas previas. Según informó OKDIARIO, Landáburu y Dancausa llegaron a enfrentarse durante la reunión que mantuvo la dirección de la organización en Génova, donde hubo «agresividad» según fuentes presentes en el encuentro. Ambos aspirantes se recriminaron mutuamente las informaciones publicadas, y el murciano le afeó al madrileño que hubiera anunciado su candidatura antes de que se convocara oficialmente el congreso. Aunque ambos candidatos negaron a OKDIARIO haberse encarado en ningún momento.

El acuerdo llega después de que la dirección nacional del PP optara por no tomar partido. El secretario general del PP, Miguel Tellado, trasladó a la Junta Directiva Nacional de la organización juvenil que daba libertad a los afiliados para votar al candidato que prefiriesen, dejando en manos de los militantes el futuro de la organización. Génova, por tanto, no se oponía a ninguna lista, en un congreso que el PP de Feijóo quiere aprovechar para reforzar el atractivo del partido entre los votantes más jóvenes, una franja de edad donde Vox ha crecido de forma notable en los últimos años.

Con 25 años, Dancausa había escogido el lema ‘Volver a creer’ y defendía una candidatura integradora que uniera a la juventud española. Su figura fue ganando peso dentro del partido hasta que, finalmente, la suma de voluntades ha despejado el camino hacia Valladolid sin necesidad de urnas.