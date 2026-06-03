Problemas para el ayusista Dancausa en la carrera por liderar NNGG: Andalucía apoyará a la valenciana Candela Anglés

El ayusista Ignacio Dancausa, aspirante a liderar Nuevas Generaciones, tiene problemas. En la mañana del martes, la dirección regional de la federación andaluza mandó un mensaje a sus afiliados para indicarles que el territorio apoyaría en bloque a Candela Anglés, la candidata valenciana.

Dancausa pretendía conseguir el apoyo de «al menos una» de las provincias andaluzas. «Contaba con Sevilla; esto nos hace un buen roto», reconocen afiliados de la organización en la capital. Por su parte, Antonio Landáburu, el considerado «candidato del aparato», parecía contar con el sí de una mayoría suficiente para pelear de igual a igual con el madrileño.

Los presidentes provinciales andaluces mandaron a sus afiliados un mensaje confirmando que la federación apoyaría a Anglés. A la hora de comer y a través de un mensaje de WhatsApp, los presidentes provinciales explicaron a sus compañeros que la valenciana reúne todos los requisitos para ser la mejor presidenta.

Esgrimieron su formación y preparación como la más consolidada para ponerse al frente de la organización. Además, fuentes de Nuevas Generaciones también apuntan que, gracias a este apoyo, Andalucía controlará la secretaría general de la formación en caso de que la valenciana acabe venciendo. «Es un puesto clave», describen.

El movimiento de los andaluces supone el primer apoyo en bloque de un territorio al completo sobre una candidatura, además de las propias de los candidatos. Es decir, por el momento Anglés tenía el apoyo de Comunidad Valenciana, Dancausa el de Madrid y Landáburu el de Murcia. El movimiento de Andalucía «no estaba en ningún plan», reconocen algunos militantes bien posicionados que veían a Anglés como la oponente más fácil de batir.

Con el apoyo de los andaluces, Anglés reuniría «alrededor de un tercio de los compromisarios», calculan fuentes cercanas a la valenciana. Madrid es la que más compromisarios tiene, 161, pero Andalucía es el segundo, solo 20 votos menos, 141, un déficit que compensan de sobra los votos de los valencianos.

«Han levantado los teléfonos»

La tesis en Madrid ya está clara: «Se está cumpliendo lo que Génova nos prometió que no ocurriría», aseguran algunos militantes madrileños.

Al conocer cómo Anglés ha roto el tablero de la precampaña, ya opinan que las baronías se están metiendo entre medias del proceso: «Están levantando el teléfono para evitar lo obvio, que Dancausa gane», teorizan.

«Ignacio se reunió con Génova para evitar esto, pero sabíamos que podía pasar y no depende tampoco de la dirección nacional del partido; también tienen que permitirlo las presidencias autonómicas», sostienen.

Para estas personas, la dirección andaluza no quiere que Madrid controle Nuevas Generaciones y, aunque el plan de Bea Fanjul, la actual presidenta y toda su directiva, pasaba por el candidato murciano, no ve tampoco con malos ojos la vía valenciana.

Es más, este fin de semana, Candela Anglés publicó en Instagram una imagen en la que se podía leer: «Creer está muy bien. Reconocer el trabajo previo, mejor todavía». Un mensaje de claro apoyo a la dirección actual y en dirección contraria a la campaña de Dancausa. A la imagen le dieron like, entre otros, Fanjul y parte de la directiva saliente. «Volver a creer», es el lema de Ignacio Dancausa para hacerse con la dirección de Nuevas Generaciones.

Fuentes valencianas lo aclaran: «Hay muy buena relación con todas las candidaturas, pero nosotros vamos a reivindicar el trabajo previo, lo vamos a reconocer y vamos a ponerlo en valor», zanjan.

«Se convierte en una posibilidad real»

Candela Anglés, hasta el martes, era vista tanto por la militancia como por el resto de los equipos de campaña como «la más inofensiva»: «Nadie la conocía, no tiene el apoyo de Génova, no pensábamos que tuviera alguna posibilidad», resume un militante muy vinculado a la organización.

Para el resto de candidaturas, la valenciana había asumido una estrategia «de superviviente», para «durante la campaña conseguir un buen acuerdo con alguna de las otras dos opciones con más posibilidades» y así «asegurarse la secretaría general», reconocen. «A partir de hoy la cosa cambia, hoy es una rival con posibilidades reales de ganar», completan.

«Puede que Dancausa y Landáburu hayan recibido alguna llamada para decirles que no pierdan el tiempo, que pacten con Candela cuanto antes y apuesten por caballo ganador», especula otra voz.

Con todo, aún el camino hacia la victoria queda lejos, pero lo que está claro es que durante el fin de semana, Anglés «era solo una candidata anecdótica» y hoy, «visto lo visto, puede ser la próxima presidenta de Nuevas Generaciones», concluye un militante madrileño que sigue apoyando a Dancausa.