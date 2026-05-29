Landáburu y Dancausa se encararon el lunes durante la reunión de la dirección de Nuevas Generaciones

Antonio Landáburu e Ignacio Dancausa, aspirantes a suceder a Bea Fanjul al frente de la dirección de Nuevas Generaciones, se encararon el lunes durante la reunión que mantuvo la dirección de la organización en Génova. «Hubo agresividad», cuentan fuentes presentes en ese encuentro.

Al parecer, según relatan miembros de Nuevas Generaciones, ambos aspirantes a la presidencia de la organización se recriminaron las informaciones publicadas y Landáburu le echó en cara a Dancausa que hubiera anunciado su candidatura antes de que se convocara oficialmente el Congreso. «Había un cabreo bastante importante», remarcan.

OKDIARIO ha podido confirmar por dos fuentes diferentes esta historia. Una de las voces que relata lo ocurrido acusa a Dancausa de «ponerse bravo» y otra remarca que Landáburu «echó leña al fuego» cuando le afeó que usara la cuenta oficial de Madrid para su campaña.

El momento de mayor tensión se vivió en Génova; después, se celebró un encuentro con más militantes en el que muchos apuntan a que no se les vio cruzar palabra: «Cada uno estaba en una parte del bar», recuerdan. «Yo no los vi hablar», apunta otro afiliado.

Ambos desmienten el episodio

Este periódico se puso en contacto con ambas partes para conocer su versión. Landáburu y Dancausa respondieron a OKDIARIO por una llamada de WhatsApp a tres. Según reconocieron, «fíjate lo coordinados que estamos, que hemos recibido tu mensaje, hemos hablado y hemos decidido llamarte», relataron. En un tono cordial, ambos negaron cualquier problema entre ellos y negaron el episodio categóricamente. «Eso no ocurrió en ningún momento».

Tanto el madrileño como el murciano insistieron en apuntar su buena relación y reconocer que en todo este proceso «vamos de la mano». «Estamos encantados de poder vivir esta experiencia y de la oportunidad que nos han dado», aseguró Landáburu.

«Nos llevamos muy bien, estamos aprendiendo mucho el uno del otro», remarcaron en una conversación distendida en la que ambos se elogiaron mutuamente.

Los dos candidatos, en la llamada, quisieron dejar claro que su buena sintonía no solo se circunscribe a las paredes de Génova: «Antes de la reunión nos tomamos un café y después nos fuimos a cenar; hay muy buena relación», zanjaron.

Desde otros sectores de la organización evitan abordar el asunto: ni confirman ni desmienten el episodio, solo se limitan a señalar que no van a contribuir a que «esto pueda penalizar a la organización en pleno proceso de elección interna».

Tres candidaturas

Nuevas Generaciones se enfrenta el próximo mes de julio a un congreso sin precedentes. El Partido Popular dejará que los afiliados de la organización juvenil decidan su rumbo.

Miguel Tellado, secretario general del PP, confirmó el lunes en la Junta Directiva Nacional que no habría injerencias de la Dirección Nacional, por lo que animó a todos los afiliados que lo considerasen a presentar su candidatura y, posteriormente, votar a quien consideraran el oportuno.

En principio, no se espera un pacto entre las tres candidaturas: Ignacio Dancausa, Antonio Landáburu y Candela Anglés, por lo que la organización se vería obligada a acudir a elecciones en un congreso que se celebrará los próximos 10 y 11 de julio.