El Gobierno paga 141 millones de euros de Ingreso Mínimo Vital a 845.000 andaluces en el mes de julio

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) continúa ampliando su alcance en Andalucía y ya beneficia a 272.671 hogares, un 14’8% más que hace un año, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La prestación alcanza actualmente a 845.103 personas en la comunidad autónoma, lo que supone 107.463 beneficiarios más que en julio de 2025, un incremento interanual del 14’57%. Por ende, la nómina total de este mes de julio asciende por encima de los 141 millones de euros dados por la Seguridad Social a la comunidad autónoma de Andalucía.

La cuantía media del IMV en Andalucía se sitúa en 486’73 euros mensuales por hogar, mientras que la nómina abonada durante el mes de julio asciende a 141’1 millones de euros. En términos absolutos, existen 35.325 prestaciones activas más que hace un año, reflejando el crecimiento sostenido de esta ayuda destinada a garantizar unos ingresos mínimos a los hogares en situación de vulnerabilidad económica.

El Gobierno ha destacado que el perfil de esta prestación mantiene un marcado carácter femenino. En la actualidad, el 73’5% de los titulares del IMV son mujeres, lo que equivale a 200.461 personas, mientras que las mujeres representan también el 53’1% del conjunto de beneficiarios, con 448.756 receptoras.

Además, 194.716 hogares beneficiarios, más del 70% del total, tienen menores a su cargo, un dato que, según el Ejecutivo, evidencia el impacto de esta prestación en la lucha contra la pobreza infantil. A ello se suma que 41.917 familias son monoparentales, en su mayoría encabezadas por mujeres, un colectivo especialmente expuesto a la vulnerabilidad económica.

El apoyo a las familias con hijos se complementa con el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que en julio llegó a 198.275 hogares andaluces. Esta ayuda aporta una media de 67’72 euros por menor y 117’14 euros por hogar, con cuantías que alcanzan los 115 euros mensuales para menores de tres años, 80’5 euros entre los tres y seis años y 57’5 euros entre los seis y los dieciocho años.

El Ejecutivo recuerda que este complemento puede percibirse incluso sin ser beneficiario del IMV, ya que contempla límites de renta más amplios, permitiendo acceder a él a familias con ingresos bajos o moderados.

El Gobierno también subraya el papel del IMV entre la población joven. La edad media de los beneficiarios es de 28’3 años, que desciende hasta 20’7 años si se excluye a los titulares de la prestación. Además, las modificaciones introducidas en los últimos años han facilitado el acceso de los menores de 30 años en situación de vulnerabilidad, reduciendo de tres a dos años el periodo exigido de vida independiente y permitiendo solicitar la ayuda desde los 18 años cuando existen hijos a cargo.

Desde su puesta en marcha hace más de seis años, el Ingreso Mínimo Vital ha llegado a más de 323.000 hogares andaluces y ha beneficiado a más de 1,18 millones de personas en la comunidad. El Gobierno defiende que esta prestación constituye un instrumento esencial para garantizar un nivel mínimo de ingresos y combatir la pobreza y la exclusión social, especialmente entre las familias con menores.