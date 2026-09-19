Investigan la muerte de una mujer con signos de violencia en Leganés (Madrid)

La Policía Nacional investiga la muerte de una mujer, encontrada con signos de violencia en la localidad de Leganés, en Madrid. Los hechos ocurrieron cuando la Sala del 091 recibió una llamada alertando de que un hombre que había entrado en el domicilio de su hija había encontrado el interior de la casa muy revuelto, pensando que quizá habían entrado a robar.

Una vez personados los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano en el domicilio, hallaron a una mujer fallecida con signos de violencia y un cuchillo con lo que parecen ser restos de sangre. La víctima es la hija del hombre, que tenía llaves de la casa y que se había acercado hasta el lugar porque no sabía nada de ella desde hacía un tiempo.

Hasta el lugar se ha desplazado el Grupo de Delitos Violentos de Policía Científica y el Grupo VI de Homicidios, quienes se han hecho cargo de la investigación. Según la Jefatura Superior, la Policía sigue investigando los hechos y no se descarta ninguna hipótesis.

Segunda mujer asesinada en Madrid

Se trata de la segunda mujer asesinada este sábado en Madrid, después de que esta mañana fuera detenido un hombre de 85 años por la muerte violenta de su ex nuera, de 47 años. La mujer fue encontrada sin vida con signos de estrangulamiento en la vivienda que ambos compartían.